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Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

23.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 апреля 2020 года утром на дороге между Знаменкой и Медно. Похоже, столкнулись в лобовую на пустой дороге.

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

О погибших ничего не сообщается, судя по фото, есть пострадавшие.

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Пострадавшим потребовалась помощь медиков и спасателей.

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Столкнулись автомобили ВАЗ "Жигули" и Рено.

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей
Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 23 апреля 2020 года утром на дороге между Знаменкой и Медно. Похоже, столкнулись в лобовую на пустой дороге. О погибших ничего не сообщается,...
 
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