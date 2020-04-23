Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 23 апреля 2020 года утром на дороге между Знаменкой и Медно. Похоже, столкнулись в лобовую на пустой дороге.





О погибших ничего не сообщается, судя по фото, есть пострадавшие.





Пострадавшим потребовалась помощь медиков и спасателей.





Столкнулись автомобили ВАЗ "Жигули" и Рено.



































































