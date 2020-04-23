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Два автомобиля столкнулись в чистом поле. Мощное лобовое. Спасатели извлекают людей
23.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 23 апреля 2020 года утром на дороге между Знаменкой и Медно. Похоже, столкнулись в лобовую на пустой дороге.
О погибших ничего не сообщается, судя по фото, есть пострадавшие.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков и спасателей.
Столкнулись автомобили ВАЗ "Жигули" и Рено.
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