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Любите фильмы-катастрофы? Тогда пройдите наш тест на их знание (и получите подарок)

24.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С некоторых пор наша жизнь изменилась. Самоизоляция вносит свои коррективы. Неудивительно, что в такие дни возрастает интерес к фильмам о концах света. Наверняка вы уже тоже посмотрели парочку таких картин с хэппи-эндом для самоуспокоения. Давайте проверим, насколько хорошо вы запомнили их сюжеты, в нашем тесте, который мы сделали вместе с «Яндекс.Плюс».

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Кино про апокалипсисы и катастрофы сейчас в топе, что не удивительно, в связи с новостной повесткой. Но если уж смотреть кино, то с пользой: чтобы хотя бы проходить...
 
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