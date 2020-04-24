Любите фильмы-катастрофы? Тогда пройдите наш тест на их знание (и получите подарок)

Источник материала: Tut.by

С некоторых пор наша жизнь изменилась. Самоизоляция вносит свои коррективы. Неудивительно, что в такие дни возрастает интерес к фильмам о концах света. Наверняка вы уже тоже посмотрели парочку таких картин с хэппи-эндом для самоуспокоения. Давайте проверим, насколько хорошо вы запомнили их сюжеты, в нашем тесте, который мы сделали вместе с «Яндекс.Плюс» .

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