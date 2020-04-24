Со вторника будет лето. Все о погоде в Бресте в длинные выходные

Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник можете легким движением руки превращать свои брюки в элегантные шорты — в город приходит лето. Только зонтики не забудьте расчехлить — начало того самого лета будет дождливым.





В субботу возможен дождь. Утром будет +11°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +13°С, сообщает AccuWeather.

В воскресенье переменная облачность, без осадков. До обеда воздух прогреется до +11°С, после — потеплеет до 13 градусов тепла.

В понедельник небо затянет тучами, но дождя не обещают. Утром температура воздуха будет +14°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +17°С.





Во вторник ожидаются ливни. Зато утром будет +18°С, а днем воздух прогреется до +22°С. Это если верить американскому AccuWeather. Белорусская же pogoda.by обещает другой вторник: не дождливый и жаркий, а в меру теплый и облачный. Утром будет +10°С, а днем +15°С.

Хорошей пятницы, друзья!