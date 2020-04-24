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Со вторника будет лето. Все о погоде в Бресте в длинные выходные
24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во вторник можете легким движением руки превращать свои брюки в элегантные шорты — в город приходит лето. Только зонтики не забудьте расчехлить — начало того самого лета будет дождливым.
В субботу возможен дождь. Утром будет +11°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +13°С, сообщает AccuWeather.
В воскресенье переменная облачность, без осадков. До обеда воздух прогреется до +11°С, после — потеплеет до 13 градусов тепла.
В понедельник небо затянет тучами, но дождя не обещают. Утром температура воздуха будет +14°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +17°С.
Во вторник ожидаются ливни. Зато утром будет +18°С, а днем воздух прогреется до +22°С. Это если верить американскому AccuWeather. Белорусская же pogoda.by обещает другой вторник: не дождливый и жаркий, а в меру теплый и облачный. Утром будет +10°С, а днем +15°С.
Хорошей пятницы, друзья!
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Во вторник можете легким движением руки превращать свои брюки в элегантные шорты — в город приходит лето. Только зонтики не забудьте расчехлить — начало того...
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