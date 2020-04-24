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В Клецком районе обнаружили учебную авиабомбу

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Клецком районе обнаружили учебную авиабомбу

В оперативно-дежурную службу Клецкого РОВД от местного жителя поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи д. Комлевщина Клецкого района обнаружена авиационная бомба.

К месту обнаружения опасного предмета для обеспечения безопасности выехали сотрудники Клецкого РОВД. Правоохранители оцепили участок местности. Прибывшей группой разминирования в/ч 7404 г. Барановичи опасная находка была обследована. Выяснилось, что это учебная авиационная бомба ФАБ-250 производства СССР 1980-ых годов.

Учебную бомбу вывезли. Саперы обследовали место, где ее нашли, чтобы убедиться, что там не находятся еще какие-либо боеприпасы. Взрывоопасных предметов не обнаружили.


УВД

 
 
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В оперативно-дежурную службу Клецкого РОВД от местного жителя поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи д. Комлевщина Клецкого района обнаружена...
 
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