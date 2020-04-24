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Топ-5 антикризисных кредитов на авто

24.04.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Автокредит Hyundai» от «Цептер Банка»

Кредит на покупку нового авто марки Hyundai от дилера. Такие кредиты обычно предполагают меньшие ставки, но существенно ограничивают выбор автомобиля и продавца. Чаще всего это совместные проекты банка и автодилера. «Автокредит Hyundai» от «Цептер Банка» именно такой.

Годовая процентная ставка 14,19%. Сумма – от 500 руб. Срок погашения до 7 лет. Эффективная ставка, т.е. фактическая переплата, цена кредита – 14,359%. Стоимость кредита в 30 000 руб. – 15 076,87 руб. Дополнительных платежей и комиссий нет. За счет кредита можно финансировать до 90% цены авто.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Кредит погашается ежемесячно, уменьшающимися платежами, с 711,89 руб. в первый месяц, до 361,37 руб. последним платежом.

Возврат кредита обеспечивает поручительство.

Также необходимо застраховать купленное авто на условиях полного КАСКО у одного из перечисленных страховщиков: ЗСАО «Ингосстрах», ЗАСО «Промтрансинвест» или ЗАСО «Купала».

Для оформления нужны:

  • паспорт гражданина Беларуси или вид на жительство в Республике;
  • справка о доходах за последние 3 месяца, если первый взнос меньше 45%.

Для одобрения кредита обязательно:

  • иметь гражданство РБ или вид на жительство в стране;
  • быть в возрасте от 21 года на дату оформления ссуды, до 65 лет на момент ее погашения;
  • работать не менее 3 месяцев на последнем месте;
  • средний доход не меньше 350 руб. в месяц.

«На приобретение Б/У автомобиля» от «Франсабанк»

Кредит на покупку подержанного автомобиля не старше 5 лет. Без дополнительных ограничений по модели, производителю и продавцу.

Ставка от 14,19%. Сумма – от 100 руб. Срок погашения – до 5 лет. Эффективная ставка, – 14,427%. Стоимость кредита в 30 000 руб. на 5 лет – 10 819,88 руб. Рассмотрение заявки в течение 3 дней. Минимальный первый взнос – 30%.

Обязательно страхование в формате «Полное КАСКО».

Кредит погашается падающими платежами: с 854,75 руб. в первый месяц, до 505,91 руб. в последний.

Обеспечение по кредиту: залог авто, при необходимости – поручительство физического лица и залог автомобиля.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Заемщику и поручителям для оформления нужны:

  • паспорт гражданина Беларуси;
  • справка о доходах;
  • согласие на проверку данных в Кредитном регистре;
  • договор купли/продажи авто.

Требования к заемщикам и поручителям такие:

  • иметь гражданство РБ или вид на жительство в стране;
  • быть в возрасте от 21 лет на дату оформления кредита;
  • иметь официальный регулярный доход не ниже 450 руб., а в столице – не меньше 550 руб.

В совокупный доход при получении кредита может быть включен доход супруга, который становится поручителем по кредиту.

«На приобретение нового автомобиля» от «Белинвестбанка»

Кредит на покупку новой машины без привязки к марке авто или продавцу.

Ставка от 14,19%. Сумма – от 100 руб. Срок погашения – до 7 лет. Эффективная ставка, – 14,359%. Стоимость кредита в 30 000 руб. на 7 лет – 15 076,87 руб. Рассмотрение заявки в течение 5 дней.

Минимальный первый взнос – 30%.

Кредит погашается ежемесячно, уменьшающимися платежами, с 711,89 руб. до 361,37 руб.

Обеспечение по кредиту: неустойка и залог купленного автомобиля. Дополнительное условие – страховка по программе полное КАСКО.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для оформления нужны:

  • паспорт;
  • справка о доходе за последние 3 месяца или зарплатная карта Белинвестбанка;
  • согласие на проверку данных в Кредитном регистре;
  • договор покупки авто;
  • по требованию Банка – другие документы.

«Автокредит без залога» от «Банка ВТБ (Беларусь)»

Кредит с минимальными ограничениями без привязки к марке и продавцу автомобиля. Выдается без поручителей и без залога.

Ставки: 16,9% в первые 90 дней, 21,9% с 91 дня и до погашения. Сумма – от 2 500 до 25 000 руб. Срок погашения – до 5 лет. Эффективная ставка – 22,265%. Стоимость кредита в 25 000 руб. на 5 лет – 13 915,62 руб. Рассмотрение заявки в течение одних суток.

Ежемесячный платеж уменьшается с 872,92 руб. до 424,27 руб.

Обеспечение по кредиту – неустойка.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для оформления нужны:

  • паспорт или вид на жительство в Беларуси на весь срок погашения кредита;
  • для мужчин призывного возраста – военный билет;
  • справка о доходах на сумму кредита более 10 тыс. руб.;
  • договор купли/продажи авто.

Условия получения кредита:

  • гражданство или вид на жительство в РБ;
  • постоянная регистрация в Республике;
  • возраст от 21 до 69 лет;
  • наличие постоянного дохода в Беларуси;
  • стаж работы на последнем месте – не менее 3 месяцев.

«ПростоАвто» от «Приорбанка»

Кредит с гибкими условиями без ограничений на марку авто, без залога и поручителей, но под высокую ставку.

Ставка 23%. Сумма кредита до 24 900 руб. Срок погашения – до 7 лет. Эффективная ставка 29,142%. Переплата по кредиту в 24 900 руб. на 7 лет – 25 397,11 руб.

Кредит погашается ежемесячно равными платежами по 598,78 руб. в течение всего срока.

Гарантия возврата – неустойка.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для одобрения кредита нужно:

  • иметь гражданство РБ или вид на жительство в стране, а также постоянную прописку;
  • быть в возрасте от 21 года на дату оформления ссуды, до 68 лет на момент ее погашения;
  • работать не менее 3 месяцев на последнем месте.

Это самый дорогой из описанных тут кредитов, и одновременно – самый легкий по требованиям к заемщику и автомобилю.

Что в итоге?

Кто-то решит, что сегодня не до автокредитов. Покупать авто не выходя из дома действительно неудобно. Однако в окружающем нас мире сейчас не только пандемия и карантин. Из-за нефти лихорадит российский рубль, за ним проседает, немного отыгрывает, но в целом снижается курс белорусского рубля к доллару и евро.

Активного спроса на авто нет, ни на первичном, ни на вторичном рынках. Но нет понимания, что будет завтра, каким окажется курс и сколько будет стоить машина в рублях. Потому тем, кто собирался менять авто, обратить внимание на цены и автокредиты все-таки полезно.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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