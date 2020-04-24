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Никаких изменений во вступительной кампании не планируется - Карпенко

24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с коллективом гимназии №10 Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никаких изменений во вступительной кампании не планируется - Карпенко

"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, на эту тему в интернете и СМИ появляется много вбросов. "Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия", - отметил министр.

 
Теги: Гродно
 
 
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  Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с коллективом...
 
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