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Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже щенка, и сама лишилась денег
24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувший вторник барановичские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники. Потерпевшей оказалась 66-летняя местная жительница, которую обманули на интернет-площадке объявлений.
Официальный комментарий начальника ОРПСВТ УВД Александра Рингевича
– Пенсионерка разместила предложение о продаже щенка. На него через «Viber» откликнулась потенциальная покупательница из-за границы, которая якобы захотела внести предоплату. Для этого доверчивая женщина переслала виртуальной собеседнице данные своей банковской карты, а затем и код подтверждения из СМС-сообщения, – рассказали в Барановичском ГОВД.
В управлении «К» МВД рассказали, что существует достаточно большое количество способов виртуального мошенничества – от массовой рассылки СМС-сообщений до создания ложных сайтов. При этом в группе риска находятся люди, которые в большей степени беспечны, не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. Ни в коем случае не стоит предавать огласке какую-либо персональную информацию, включая банковские реквизиты своей карты либо доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, таких как интернет-банкинг, онлайн-банкинг.
УИОС МВД
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