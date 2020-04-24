Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже щенка, и сама лишилась денег

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувший вторник барановичские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники. Потерпевшей оказалась 66-летняя местная жительница, которую обманули на интернет-площадке объявлений.





Официальный комментарий начальника ОРПСВТ УВД Александра Рингевича

– Пенсионерка разместила предложение о продаже щенка. На него через «Viber» откликнулась потенциальная покупательница из-за границы, которая якобы захотела внести предоплату. Для этого доверчивая женщина переслала виртуальной собеседнице данные своей банковской карты, а затем и код подтверждения из СМС-сообщения, – рассказали в Барановичском ГОВД.



Через несколько минут у потерпевшей выманили данные другой карты, так как на предыдущую переслать деньги якобы не удалось по техническим причинам. Пенсионерка снова попалась на уловку и выслала реквизиты.



В итоге за 10 минут с ее счетов было списано около 600 рублей, а собеседница прекратила переписку. На следующий день горожанка обратилась в милицию.



Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемой, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В управлении «К» МВД рассказали, что существует достаточно большое количество способов виртуального мошенничества – от массовой рассылки СМС-сообщений до создания ложных сайтов. При этом в группе риска находятся люди, которые в большей степени беспечны, не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. Ни в коем случае не стоит предавать огласке какую-либо персональную информацию, включая банковские реквизиты своей карты либо доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, таких как интернет-банкинг, онлайн-банкинг.

УИОС МВД