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Женщина подозревается в хищении денег с чужой карты. 65 лет, уже судима за подобное

24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если Вам известно местонахождение женщины на фото и видео, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД:

Женщина подозревается в хищении денег с чужой карты. 65 лет, уже судима за подобное

8 (029) 317-87-05
8 (01647) 2-32-56
102

Разыскивается: 65-летняя Лихтенштейн Алла Михайловна, зарегистрированная в Речице.

Женщина подозревается в хищении денег с чужой карты. 65 лет, уже судима за подобное

Обстоятельства: подозревается в хищении денег с чужой банковской карты 23 марта в Лунинце.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165, плотного телосложения, волосы короткие. Была одета в длинную куртку темного цвета, при себе может иметь клетчатую дорожную сумку.

Дополнительная информация: постоянного места жительства не имеет, ведет бродяжнический образ жизни, легко входит в доверие, может передвигаться железнодорожным транспортом. Ранее неоднократно судима за аналогичные преступления, разыскивается иными ОВД.

 
 
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  Если Вам известно местонахождение женщины на фото и видео, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД: 8 (029) 317-87-05 8 (01647) 2-32-56 102 Разыскивается: 65-летняя Лихтенштейн Алла...
 
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