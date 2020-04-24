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Женщина подозревается в хищении денег с чужой карты. 65 лет, уже судима за подобное
24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если Вам известно местонахождение женщины на фото и видео, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД:
8 (029) 317-87-05
Разыскивается: 65-летняя Лихтенштейн Алла Михайловна, зарегистрированная в Речице.
Обстоятельства: подозревается в хищении денег с чужой банковской карты 23 марта в Лунинце.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165, плотного телосложения, волосы короткие. Была одета в длинную куртку темного цвета, при себе может иметь клетчатую дорожную сумку.
Дополнительная информация: постоянного места жительства не имеет, ведет бродяжнический образ жизни, легко входит в доверие, может передвигаться железнодорожным транспортом. Ранее неоднократно судима за аналогичные преступления,
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Если Вам известно местонахождение женщины на фото и видео, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД: 8 (029) 317-87-05 8 (01647) 2-32-56 102 Разыскивается: 65-летняя Лихтенштейн Алла...
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