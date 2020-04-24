Женщина подозревается в хищении денег с чужой карты. 65 лет, уже судима за подобное

Источник материала: Виртуальный Брест

Если Вам известно местонахождение женщины на фото и видео, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД:





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Разыскивается: 65-летняя Лихтенштейн Алла Михайловна, зарегистрированная в Речице.





Обстоятельства: подозревается в хищении денег с чужой банковской карты 23 марта в Лунинце.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165, плотного телосложения, волосы короткие. Была одета в длинную куртку темного цвета, при себе может иметь клетчатую дорожную сумку.

Дополнительная информация: постоянного места жительства не имеет, ведет бродяжнический образ жизни, легко входит в доверие, может передвигаться железнодорожным транспортом. Ранее неоднократно судима за аналогичные преступления, разыскивается иными ОВД.