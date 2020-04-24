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Белгидромет: загрязнение воздуха пылью было связано с антропогенным фактором, засухой и пожарами

24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Повышенный уровень содержания в воздухе твердых частиц (мелкодисперсной пыли) был связан с антропогенным фактором, засухой и пожарами, сообщила сегодня журналистам начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж в пресс-центре БЕЛТА.

Белгидромет: загрязнение воздуха пылью было связано с антропогенным фактором, засухой и пожарами

"Весна - классический период, когда в воздухе наблюдается повышенное содержание твердых частиц. В этом году данный период начался довольно рано - 19 марта. В это время на антропогенный фактор накладываются природные условия, когда зима закончилась, снег сошел, но травы еще нет. В первую очередь повышенное содержание твердых частиц связано с дефицитом осадков", - отметила Елена Богодяж. В этом году ситуация осложнилась пожарами на юге лесов и торфяников.

Максимальный пик содержания в воздухе твердых частиц был зафиксирован 16-17 апреля в Жлобине. Загрязнения воздуха пылью отмечались в Гомеле и Мозыре, где наблюдались песчаные бури в связи с метеоусловиями. Как пояснила Елена Богодяж, песчаные бури для Беларуси - это не катаклизм, они носят локальный характер и обусловлены повышенной температурой и дефицитом осадков.

"В целом по содержанию остальных загрязняющих веществ картина не меняется, т.е. были кратковременные периоды утром и вечером, когда увеличивалась интенсивность движения автотранспорта и содержание оксидов азота, в отопительный период - оксидов углерода", - добавила Елена Богодяж.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Повышенный уровень содержания в воздухе твердых частиц (мелкодисперсной пыли) был связан с антропогенным фактором, засухой и пожарами, сообщила сегодня...
 
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