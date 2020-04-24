Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Дрогичинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 23 апреля поступило сообщение о возгорании домов в д. Старомлыны.





Предварительно установлено, что 21 апреля имелись небольшие очаговые возгорания на территории Березовского района. Порывами ветра 23 апреля огонь по болотистой местности распространился к д.Старомлыны, где огнем уничтожено 7 жилых домов, а также повреждены 1 дом и 24 надворных строения. В результате пожара люди не пострадали.





В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия