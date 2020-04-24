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Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Дрогичинском районе
24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 23 апреля поступило сообщение о возгорании домов в д. Старомлыны.
Предварительно установлено, что 21 апреля имелись небольшие очаговые возгорания на территории Березовского района. Порывами ветра 23 апреля огонь по болотистой местности распространился к д.Старомлыны, где огнем уничтожено 7 жилых домов, а также повреждены 1 дом и 24 надворных строения. В результате пожара люди не пострадали.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия
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Днем 23 апреля поступило сообщение о возгорании домов в д. Старомлыны. Предварительно установлено, что 21 апреля имелись небольшие очаговые возгорания на...
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