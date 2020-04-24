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Оплатить проезд через смартфон теперь можно и в Кобрине

24.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Кто-нибудь разменяет крупную купюру?», «Передайте, пожалуйста, кондуктору за проезд», «Неужели я забыл кошелек?». С сегодняшнего дня в автобусах № 1 и № 3 Кобрина эти фразы будут слышны все реже и реже. Причина тому – внедрение системы оплаты проезда по QR-коду через инновационное мобильное приложение Оплати™. Кобрин стал десятым городом страны, где купить билет в общественном транспорте можно в электронном виде.

Оплатить проезд через смартфон теперь можно и в Кобрине

«Использовать инновационный способ оплаты может любой житель и гость города, независимо от того, клиентом какого банка он является. Необходимо совершенно бесплатно скачать приложение в Play Market или App Store, один раз установить – и пользоваться постоянно. Пополнять электронный кошелек можно с карточек любых банков – никаких комиссий и процентов за это нет, – уточнил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Смартфон у нас всегда под рукой, не надо искать мелочь или кондуктора. Все очень быстро и, что сегодня приобретает большую актуальность, дистанционно. Плюс, вы всегда можете посмотреть в приложении статистику, сколько билетов купили, по каким маршрутам ездили, посчитать свои расходы или своей семьи».

Чтобы купить электронный билет на поездку, необходимо навести встроенный в приложение сканер на наклейку с изображением QR-кода, и когда на экране смартфона высветится сумма для оплаты, нажать кнопку «Оплатить». Деньги тут же списываются с кошелька пассажира. Для оплаты за проезд переполненный автобус препятствием не станет – приложение распознает QR-код на расстоянии до 2-2, 5 метров.

«Все кондукторы успешно освоили новую технологию продажи и проверки билетов. Поэтому если кому-то из пассажиров понадобится помощь в покупке smart-билета, наши сотрудники умело ее окажут, – отметил директор филиала «Автомобильный парк № 16 г.Кобрина» ОАО «Брестоблавтотранс» Сергей Чиж. – Пока инновация внедрена на двух городских маршрутах, но уже к началу мая QR-коды появятся во всех автобусах города, а это 24 единицы техники, которые ежедневно курсируют по Кобрину».

Оплатить проезд через смартфон теперь можно и в Кобрине

Проверка smart-билета контролером проходит также технологично. Пассажиру необходимо зайти в приложение и отсканировать персональный QR-код на бейдже контролера. На смартфоне отобразится купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, соответствующая надпись также появится внизу билета.

В электронном билете указывается не только дата и время покупки, но также то, в каком транспортном средстве он куплен, до какой остановки действителен. Так что дважды проехать на нем не получится.

«Сел» телефон в самый неподходящий момент? Переживать не стоит. Необходимо просто назвать последние 4 цифры номера мобильного телефона, и контролер с помощью приложения «Оплати. Контролер» проверит, был ли вами приобретен билет именно на этот автобус.

«Раньше было принято считать, что все передовое начинается в столице и позже постепенно распространяется в регионы. Наша система оплаты проезда по QR-коду доказывает обратное. Приятно наблюдать, что именно регионы – областные города, небольшие райцентры – подхватывают это инновационное решение и с удовольствием внедряют для удобства местных жителей, – отметил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – Подчеркну, что этот проект выгоден и для пассажиров, и для автопарков. Сегодня каждый считает деньги. Данная технология не предполагает закупку автопарками дорогостоящего оборудования, все что нужно – наклейка с QR-кодом в салоне автобуса. Оплата без комиссии и процентов сразу попадает на счет автопарков».

В самое ближайшее время инновационная технология оплаты проезда появится в Бобруйске, Новополоцке, Орше и районных центрах Минской области.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

Оплатить проезд через смартфон теперь можно и в Кобрине

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Оплатить проезд через смартфон теперь можно и в Кобрине

 
 
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  «Кто-нибудь разменяет крупную купюру?», «Передайте, пожалуйста, кондуктору за проезд», «Неужели я забыл кошелек?». С сегодняшнего дня в автобусах № 1 и № 3 Кобрина...
 
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