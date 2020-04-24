ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БСБ Банк бесплатно обслужит кафе, бары и рестораны на время пандемии

24.04.2020 16:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

БСБ Банк бесплатно обслужит кафе, бары и рестораны на время пандемии

«В среднем на банковское обслуживание бизнес тратит от 15 до 50 рублей в месяц. Мы решили поддержать заведения общественного питания, предоставив бесплатное обслуживание, – рассказывают в БСБ Банке. – Бизнес-пакет «МЫ вместе!» могут оформить как действующие, так и новые клиенты. Мы рассчитываем, что нулевые тарифы помогут бизнесу пережить это время и благополучно вернуться к прежним оборотам».

В бизнес-пакете отсутствует абонентская плата, а платежи в белорусских рублях можно совершать без комиссии и ограничений. В частности, банк позволяет бесплатно открывать рублевые и валютные счета. То же самое касается внесения наличных, что особенно актуально для сферы общепита. Без комиссии можно заверять карточки образцами подписей и оттиском печати при открытии счёта.

Кроме того, отсутствует плата за использование мобильного и интернет-банка, в том числе удаленное проведение платежей и обмен документами. Также можно круглосуточно перечислять зарплату или личный доход. В пакет входит бесплатная проверка контрагентов в интернет-банке. Последний интегрирован с 1С, поэтому совершать платежи можно прямо из бухгалтерской программы.

Подключить бесплатный пакет можно в БСБ Банке с 1 мая до конца августа, а пользоваться – до конца сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БСБ Банк первым в Беларуси разработал антикризисный пакет для сферы общепита. Бесплатно обслуживаться в ближайшие месяцы смогут кафе, бары и рестораны в Минске и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика