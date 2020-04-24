Источник материала: Myfin

БСБ Банк бесплатно обслужит кафе, бары и рестораны на время пандемии

«В среднем на банковское обслуживание бизнес тратит от 15 до 50 рублей в месяц. Мы решили поддержать заведения общественного питания, предоставив бесплатное обслуживание, – рассказывают в БСБ Банке . – Бизнес-пакет «МЫ вместе!» могут оформить как действующие, так и новые клиенты. Мы рассчитываем, что нулевые тарифы помогут бизнесу пережить это время и благополучно вернуться к прежним оборотам».

В бизнес-пакете отсутствует абонентская плата, а платежи в белорусских рублях можно совершать без комиссии и ограничений. В частности, банк позволяет бесплатно открывать рублевые и валютные счета. То же самое касается внесения наличных, что особенно актуально для сферы общепита. Без комиссии можно заверять карточки образцами подписей и оттиском печати при открытии счёта.

Кроме того, отсутствует плата за использование мобильного и интернет-банка, в том числе удаленное проведение платежей и обмен документами. Также можно круглосуточно перечислять зарплату или личный доход. В пакет входит бесплатная проверка контрагентов в интернет-банке. Последний интегрирован с 1С, поэтому совершать платежи можно прямо из бухгалтерской программы.

Подключить бесплатный пакет можно в БСБ Банке с 1 мая до конца августа, а пользоваться – до конца сентября.