Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал.

Источник материала: Mlife

Доллар подешевел на Br0,0057 до Br2,463 за $1 (23 апреля - Br2,4687 за $1).



Курс евро снизился на Br0,0175 до Br2,647 за 1 евро (23 апреля - Br2,6645 за 1 евро).



Российский рубль подорожал на Br0,0125 до Br3,2973 за 100 российских рублей (23 апреля - Br3,2848 за 100 российских рублей).