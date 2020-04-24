Лукашенко подписал указ о поддержке экономики из-за коронавируса. Что будут делать?

belta.by . В пятницу, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ «О поддержке экономики», сообщили в пресс-службе президента





Так, прежде всего, в Беларуси поддержат те экономические отрасли и сферы, которые больше других почувствовали на себе пандемию. Это, например, предприятия обрабатывающей промышленности, производители текстиля, одежды, меховых и кожаных изделий, продавцы, почты и курьерские службы, заведения общепита, продавцы движимого имущества и недвижимости и другие.





Но какие меры для спасения будут приняты?





Так решено предоставить отсрочки и рассрочки от налоговых кредитов. А ипэшникам позволят перейти на другие режимы налогооблажения. Как предлагали в Госкомитете имущества рост базовой арендной величины и оплаты заморозят, а еще введут арендные каникулы.



Минздрав, МАРТ и Госкомитет по стандартизации смогут приостановить работу магазина или заведения общепита из-за нарушений, но не более чем на 90 дней. Это, считают в правительстве, повысит дисциплину и ответственность владельцев.



