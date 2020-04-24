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Лукашенко подписал указ о поддержке экономики из-за коронавируса. Что будут делать?
Источник материала: Партизан
Стало известно, какие меры предпримет правительство Беларуси, спасая экономику.
В пятницу, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ «О поддержке экономики», сообщили в пресс-службе президента
Так, прежде всего, в Беларуси поддержат те экономические отрасли и сферы, которые больше других почувствовали на себе пандемию. Это, например, предприятия обрабатывающей промышленности, производители текстиля, одежды, меховых и кожаных изделий, продавцы, почты и курьерские службы, заведения общепита, продавцы движимого имущества и недвижимости и другие.
Но какие меры для спасения будут приняты?
Так решено предоставить отсрочки и рассрочки от налоговых кредитов. А ипэшникам позволят перейти на другие режимы налогооблажения. Как предлагали в Госкомитете имущества рост базовой арендной величины и оплаты заморозят, а еще введут арендные каникулы.
Минздрав, МАРТ и Госкомитет по стандартизации смогут приостановить работу магазина или заведения общепита из-за нарушений, но не более чем на 90 дней. Это, считают в правительстве, повысит дисциплину и ответственность владельцев.
Теперь работодатель сможет за меньший срок предупреждать работника об изменений его условий труда (если только не уменьшается зарплата). А временный перевод на другое место работы из-за производственных нужд может стать 3-месячным (раньше это был меньший период).
Если ребенок до 10 лет (посещающий сад или школу) станет контактом первого или второго уровня, его родителям выплатят пособия по временной нетрудоспособности.
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Стало известно, какие меры предпримет правительство Беларуси, спасая экономику.
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