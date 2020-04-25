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Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну
Источник материала: Партизан
Правительство КНР направило в Северную Корею команду медицинских экспертов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Предполагается, что специалисты окажут помощь, консультируя северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"Делегация во главе с высокопоставленным сотрудником отдела международных связей Коммунистической партии Китая отправилась из Пекина в Северную Корею", - отметили собеседники.
21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
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Правительство КНР направило в Северную Корею команду медицинских экспертов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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