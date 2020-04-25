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Республиканский субботник проходит в Беларуси. Смотрите прямую трансляцию из крепости
25.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов.
видео - Александр Митюков, СБ Беларусь сегодня
Одной из главных точек республиканского субботника в Бресте стала Брестская крепость. Работы развернулись в районе Восточного форта. Там, где сражался последний защитник крепости, и где сейчас идет реставрация. Летом тут откроется новая музейная экспозиция. А пока председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис вместе с работниками вертикали будет высаживать здесь деревья и кустарники. Мы же с вами не только приобщимся к полезному делу, пообщаемся с руководителем региона, но и попробуем прогуляться на строящийся новый музей и своими глазами увидеть, какой сюрприз ждет этим летом гостей крепости.
Половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Еще 50% средств перечисляется Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.
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Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или...
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