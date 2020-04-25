Китай направил врачей в Северную Корею для консультации Ким Чен Ына – СМИ

Источник материала: ОНТ

Китайские власти направили в КНДР делегацию, куда вошли медицинские эксперты, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого, вероятно, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Это произошло на фоне новостей о том, что Ким Чен Ын перенес операцию, после которой его состояние серьезно ухудшилось.

По информации южнокорейского издания Daily NK, лидеру КНДР провели хирургическое вмешательство, связанное с сердечно-сосудистой системой.

Ранее телеканал CNN сообщало, что США изучают разведданные о состоянии Ким Чен Ына. Тем временем агентство Bloomger сообщило, что призеднт США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу известий об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

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