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Изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей – Минобразования
Источник материала: ОНТ
Все изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей. Такое заявление сделал 25 апреля время республиканского субботника министр образования Игорь Карпенко,
Он добавил, что трудностей с выставлением итоговых оценок не будет.
Тем временем в пресс-службе Мингорисполкома сообщили, что насильно детей никто в школу не загонять не будет после больших выходных. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, который отвечал на вопросы горожан во время прямой телефонной линии.
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Все изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей. Такое заявление сделал 25 апреля время республиканского субботника министр образования...
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