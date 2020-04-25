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Изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей – Минобразования

25.04.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей – Минобразования

Все изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей. Такое заявление сделал 25 апреля время республиканского субботника министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Он добавил, что трудностей с выставлением итоговых оценок не будет.

Тем временем в пресс-службе Мингорисполкома сообщили, что насильно детей никто в школу не загонять не будет после больших выходных. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, который отвечал на вопросы горожан во время прямой телефонной линии.

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Все изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей. Такое заявление сделал 25 апреля время республиканского субботника министр образования...
 
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