Изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей – Минобразования

Источник материала: ОНТ

Все изменения в учебном процессе должны быть в пользу учеников и учителей. Такое заявление сделал 25 апреля время республиканского субботника министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Он добавил, что трудностей с выставлением итоговых оценок не будет.

Тем временем в пресс-службе Мингорисполкома сообщили, что насильно детей никто в школу не загонять не будет после больших выходных. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, который отвечал на вопросы горожан во время прямой телефонной линии.

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