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Центральный ботанический сад сегодня открывает сезон
Источник материала: ОНТ
Провести день на свежем воздухе и увидеть уникальную коллекцию флоры – Центральный ботанический сад Минска приглашает на открытие летнего сезона.
Окунуться в атмосферу цветущей весенней природы можно уже сегодня. Тюльпаны, нарциссы, магнолии, цветущая сакура – более 15 тысяч различных растений на территории в 93 гектара. К слову, теперь прогуляться по незабываемому ландшафту можно бесплатно. Для гостей подготовили необычную и экологичную акцию.
Сейчас прогулки по аллеям Ботанического доступны с 10 утра до 6 вечера. А уже с 1 мая сад продлит время работы ещё на три часа.
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Провести день на свежем воздухе и увидеть уникальную коллекцию флоры – Центральный ботанический сад Минска приглашает на открытие летнего сезона. Окунуться в...
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