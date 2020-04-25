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Центральный ботанический сад сегодня открывает сезон

25.04.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Центральный ботанический сад сегодня открывает сезон

Провести день на свежем воздухе и увидеть уникальную коллекцию флоры – Центральный ботанический сад Минска приглашает на открытие летнего сезона.

Окунуться в атмосферу цветущей весенней природы можно уже сегодня. Тюльпаны, нарциссы, магнолии, цветущая сакура – более 15 тысяч различных растений на территории в 93 гектара. К слову, теперь прогуляться по незабываемому ландшафту можно бесплатно. Для гостей подготовили необычную и экологичную акцию.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада: «Принести контейнеры, пластмассовые контейнеры, чтобы были в хорошем состоянии. Их надо набрать около 30 штук. Вы приносите к нам сюда, в наш магазин, а за это получаете билет. Бесплатный билет на одного человека. Вы можете посетить наш сад в любое время до конца года». 

Сейчас прогулки по аллеям Ботанического доступны с 10 утра до 6 вечера. А уже с 1 мая сад продлит время работы ещё на три часа.

 

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Теги: Минск
 
 
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Провести день на свежем воздухе и увидеть уникальную коллекцию флоры – Центральный ботанический сад Минска приглашает на открытие летнего сезона. Окунуться в...
 
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