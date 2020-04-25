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Власти продлили регулирование цен на «проблемную» гречку до конца сентября

25.04.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси продлили госрегулирование цен на гречку — до 30 апреля. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 33. Это решение приняли в первую очередь для того, что на эту крупу не завышали цены и для товарной обеспеченности, поясняют в ведомстве.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В нашей стране с 1 ноября 2019 года и по 28 января нынешнего приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не могла превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%. Затем госрегулирование цен на гречку продлили до 28 апреля.

 
 
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  В Беларуси продлили госрегулирование цен на гречку — до 30 апреля. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 33. Это решение приняли в первую очередь для того, что...
 
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