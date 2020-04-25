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Астероид в виде маски мчится к Земле
Источник материала: ОНТ
Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля, об этом
По информации источника, диаметр астероида, получившего название 52768 (1998 OR2) – от 1,8 километра до 4,1 километра. Его размеры можно сравнить с горой, к примеру, он немного уступает по величине Эльбрусу, чья высота – 5,6 километра.
Астероид пронесется мимо нашей планеты со скоростью 8,7 км/c, он будет пролетать в 6,2 миллионах километрах от Земли. Это расстояние в 16 раз превышает дистанцию между Землей и Луной, поэтому столкновение не грозит.
Опубликованы и снимки объекта. На кадрах он напоминает защитную маску.
Отмечается также, что в следующий раз этот небесный объект приблизится к нашей планете только в мае 2031 года.
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Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который наблюдает за...
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