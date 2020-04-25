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Астероид в виде маски мчится к Земле

25.04.2020 16:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Астероид в виде маски мчится к Земле

Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который наблюдает за потенциально опасными для планеты небесными телами.

По информации источника, диаметр астероида, получившего название 52768 (1998 OR2) – от 1,8 километра до 4,1 километра. Его размеры можно сравнить с горой, к примеру, он немного уступает по величине Эльбрусу, чья высота – 5,6 километра.

Астероид пронесется мимо нашей планеты со скоростью 8,7 км/c, он будет пролетать в 6,2 миллионах километрах от Земли. Это расстояние в 16 раз превышает дистанцию между Землей и Луной, поэтому столкновение не грозит.

Опубликованы и снимки объекта. На кадрах он напоминает защитную маску.

Отмечается также, что в следующий раз этот небесный объект приблизится к нашей планете только в мае 2031 года.

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Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который наблюдает за...
 
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