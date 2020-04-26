Гороскоп (с 27 апреля по 3 мая)

Источник материала: Газета Авангард

Овен. Если возникнет конфликт, то он может разрешиться не в пользу Овнов. Будьте начеку, неприятности могут появиться в любую минуту. Ироническое отношение к сложившейся ситуации поможет вам минимизировать их последствия. К вам могут обратиться партнеры по бизнесу или коллеги с неожиданным предложением. Ваша деловая хватка и трезвый расчет положительно отразятся на итоговых результатах работы, что приведет к желаемому успеху.

Телец. Сейчас сложится удачный во всех отношениях период. Звезды обещают благоприятную ситуацию в финансовых делах. Не отпускайте инициативу из своих рук, но и не отказывайтесь от помощи. Совет и поддержка проверенных людей придется как нельзя кстати. Сейчас следует подвести черту под давними планами, делами или отношениями. Вероятно получение новости, которая благотворно повлияет на ваши текущие дела.

Близнецы. Жизненный потенциал Близнецов находится на высоком уровне, будет обострена интуиция, вы сможете быстро находить верные решения. У вас возникнет желание помогать другим людям, проявить их лучшие качества. Отличное время для того, чтобы применить весь ваш опыт на общественных делах. Не будьте слишком импульсивными, избегайте резких высказываний, так как это может помешать вам добиться успеха в любовных делах.

Рак. Отличный период для того, чтобы обновить гардероб или сменить имидж, но постарайтесь не переборщить. Сейчас не следует тратить много денег, уделите время планированию своих расходов. Не стоит быть слишком консервативными в своем выборе. Семейные отношения принесут вам спокойствие. Близкие вам люди могут поделиться с вами приятными новостями, своими успехами в профессиональной сфере.

Лев. Период будет способствовать пробуждению внутренних сил Львов. Вероятно, именно сейчас может существенно улучшиться ваше финансовое положение. Вы обязательно получите удовлетворение от покупки, совершенной во второй половине дня. Сейчас велика возможность начала новых отношений или романтических приключений. Но не следует относиться к любовным приключениям серьезно. Сейчас лучше избегать шумных компаний и долгих застолий. Это может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Дева. Период обяжет Дев искать компромиссы, проявлять дипломатичность. Вы будете ловить на себе взгляды окружающих, почувствуете поддержку со стороны коллег и получите одобрение руководителя. Рационально используйте свои силы и энергию, только так вы сможете изменить к лучшему свою жизнь и улучшить текущее финансовое положение. Вам встретятся новые необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время.

Весы. Сейчас Весы почувствуют возрастание своей творческой активности. Вполне возможно, что вы получите прибыль при помощи друзей или родственников. Можете смело строить планы на отдых. Период обещает преподнести приятные сюрпризы и подарки. Общение принесет только пользу. Все дела будут удаваться, особенно если они направлены на творчество. Сейчас вы сможете реализовать свои замыслы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома.

Скорпион. Период обещает быть напряженным, поскольку вам придется потратить свое время и силы на решение возникающих проблем в отношениях с сослуживцами или близкими вам людьми. Есть вероятность, что вас попытаются обмануть. Возможны эмоциональные срывы, но не следует допускать нервных перегрузок, иначе вам грозит обострение хронических заболеваний. Вам будут присущи резкие смены настроения. Постарайтесь не допустить открытого конфликта, переключите свое внимание на другие дела или проблемы.

Стрелец. Сейчас Стрельцы больше всего будете обеспокоены вопросами карьерного роста. Сейчас хорошее время для того, чтобы попытаться продвинуться на своем рабочем месте, а если вы недавно сменили работу, то постарайтесь самоутвердиться в новой должности. Можете смело обращаться с просьбами к руководителю, есть вероятность, что вам даже повысят заработную плату. Сейчас можно завершить дела, принять важное решение, которое долго откладывали.

Козерог. Сейчас Козероги будут как никогда активны в деловой сфере, что обязательно принесет результаты. Но не следует надеяться на быстрое улучшение вашего финансового положения, так как деньги уйдут от вас так же легко, как и пришли. Возможна поддержка руководителя, которая обеспечит вам хорошие успехи в сфере профессиональной деятельности. Вы будете жизнерадостны, оптимистичны, это так же может благоприятно сказаться на вашем служебном положении.

Водолей. Благоприятный период для вступления в брак. Могут случиться неожиданные повороты в судьбе. Возможно, именно сейчас вы сможете осуществить свои мечты по отношению к любимому человеку. Постарайтесь выполнять обещания, данные вашей второй половине. Подарите близкому для вас человеку душевную теплоту, он обязательно это оценит. Тогда в ваш адрес не будут звучать упреки. Постарайтесь сохранить гармонию в отношениях.

Рыбы. Возникнет желание выделиться из толпы, в этом вам помогут красивая одежда и безупречный внешний вид. В личной жизни проявите активность и самоуверенность. Романтические встречи могут приятно вас обрадовать. Не исключено, что деловые знакомства могут перерасти в дружеские. Внимательно присмотритесь к людям, которые встретятся вам, возможно, что с некоторыми из них вы будете очень долго идти по жизни рука об руку.