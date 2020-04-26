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Омела наиболее распространена на территориях Чеботовичского и Кривского сельсоветов

26.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Немалое беспокойство вызывает омела белая, один из почти 1600 видов дикорастущих растений белорусской аборигенной флоры. Она не отнесена к числу видов, численность и распространение которых подлежат регулированию, не является чужеродным и произрастает в Беларуси как дикорастущий вид на протяжении тысячелетий.

Омела наиболее распространена на территориях Чеботовичского и Кривского сельсоветов
Фото из открытых интернет-источников

Растет омела не в земле, а на дереве, потому и прозвали ее «ведьминой метлой». Зимой густые и очень ветвистые кустики особенно бросаются в глаза, они действительно очень похожи на птичьи гнезда или метлы. В нашей стране омела паразитирует на 24 видах дикорастущих и интродуцированных видах деревьев и кустарников, включая плодовые (вишня, слива, яблоня, груша и др.). Поселившись на верхушке дерева или на его ветвях, разрастается густым зеленым кустом. Растению не страшны ни жара, ни холод: ее листья и зимой, и летом всегда сочные и одинакового зелено-желтого цвета. На одном дереве могут быть десятки, а то и сотни кустов омелы разного размера и возраста, ее листья и стебли ядовиты.

Воду и минеральные вещества омела получает от растения-хозяина, а органические производит в процессе фотосинтеза. Ветви растения-хозяина, расположенные выше поселения вечнозеленого паразитического кустарника, страдают от недостатка воды и минеральных веществ и постепенно усыхают, что может привести к аварийности дерева и даже обрушению его частей, а также к снижению продуктивности плодовых деревьев при их массовом заселении омелой.

Распространяется омела птицами, которые поедают ее сочные липкие плоды, переносят семена растения от одного дерева к другому с экскрементами, а также очищают о ветви клюв от налипшей на нем слизи вместе с семенами. В пределах одного дерева она распространяется также вегетативно – путем образования дочерних растений из почек на гаусториях, формирующих его своеобразную корневую систему.
Наибольшее распространение омела имеет в разреженных лиственных насаждениях: защитных, озеленительных, в плодовых садах, нанося им ущерб. В сомкнутых лесных насаждениях встречается реже, а ущерб от нее, как правило, невелик.

С этим растением борются различными способами, обрабатывая посадки гербицидами и композиционными смесями, способными растворять поверхностные восковые выделения листьев и клейковину ягод омелы. Также используют и биологические факторы, ограничивающие ее распространение в естественной среде: древесные грибы, насекомых и грызунов, питающихся ягодами растения. Высаживают невосприимчивые к омеле породы деревьев, уменьшая тем самым количество восприимчивых культур в зонах с высокой вероятностью инфицирования.

Наиболее действенным и эффективным способом борьбы с растением-полупаразитом остается его механическое удаление вместе с пораженными ветвями с их последующим сжиганием. Целесообразно сочетать удаление омелы с плановой обрезкой крон деревьев: санитарной или формовочной. Обрезку следует проводить ранней весной или поздней осенью, когда омела хорошо заметна, при этом место срезов замазывать содовым варом или масляной краской.

В районе омела наиболее распространена на территориях Чеботовичского и Кривского сельсоветов.

Подготовила
Светлана МЕДВЕДЕВА

 
 
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Немалое беспокойство вызывает омела белая, один из почти 1600 видов дикорастущих растений белорусской аборигенной флоры. Она не отнесена к числу видов,...
 
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