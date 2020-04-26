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«Беларусь 3» готовит тематический эфир к 1 Мая

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Беларусь 3» готовит тематический эфир к 1 Мая

Телеканал «Беларусь 3» ко Дню труда предложит телезрителям тематическую подборку советского кинематографа и выпуски собственных проектов, а также отметит в эфире дни рождения выдающихся деятелей отечественной культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С самого утра 1 мая зрители увидят музыкальную комедию Евгения Татарского «Джек Восьмеркин — «американец» (1986) по мотивам одноименной повести Николая Смирнова. В 15.40 канал представит видеолекцию «Венера советская» из цикла «Арт-истории», в которой речь пойдет об образе женщины в советском изобразительном искусстве. Затем тематический эфир продолжит картина Александра Павловского «Зеленый фургон» (1983) по мотивам одноименной повести Александра Козачинского.

Дни рождения 1 мая отметят известные деятели белорусской культуры и искусства, и социокультурный канал традиционно поздравит именинников в эфире. Так, в 12.45 на «Беларусь 3» выйдет интервью из цикла «Майстры і куміры» с участием народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской, а в 13.55 начнется творческий вечер народной артистки Беларуси, примы столичного Музыкального театра Наталии Гайды. В 21.05 телеканал поздравит народного артиста Беларуси, режиссера и сценариста Александра Ефремова показом его военно-приключенческого фильма «Снайпер. Оружие возмездия» (Беларусь-Россия, 2009).

https://www.belta.by/

 
 
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Телеканал «Беларусь 3» ко Дню труда предложит телезрителям тематическую подборку советского кинематографа и выпуски собственных проектов, а также отметит в эфире...
 
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