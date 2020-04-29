Стрептококки и болгарские палочки. Посмотрите, из чего состоят кисломолочные продукты

Источник материала: Tut.by

Вы наверняка не раз слышали о пользе кисломолочных продуктов. Но как именно бактерии из йогурта и кефира влияют на наш организм? Вместе с брендом «Савушкин» мы рассмотрели кисломолочные продукты под микроскопом и попросили эксперта по правильному питанию Марту Марудову рассказать нам о свойствах йогурта, кефира и ряженки.



Марта Марудова

Вкус и аромат кисломолочным продуктам придают бактерии

Йогурт, кефир и ряженка отличаются друг от друга не только вкусом, ароматом и консистенцией. У них разные составы и способы приготовления.

— Йогурт, согласно технологическим требованиям, изготавливается из молока с обязательным использованием сухого обезжиренного молока и закваски, — рассказывает Марта Марудова. — Ряженка делается путем сквашивания топленого молока заквасочными микроорганизмами. А кефир готовят методом смешанного, молочнокислого и спиртового брожения при помощи закваски, приготовленной на кефирных грибках.



Все продукты «Савушкин» производятся из натурального молока

Из-за разного сырья и способов производства каждый из этих продуктов содержит свой набор микроорганизмов — бактерий. Именно они придают кефиру, йогурту и ряженке нужную консистенцию, вкус и аромат. А также обеспечивают полезные свойства продукта. Один из них — укрепление иммунитета.

— Например, в йогурте содержатся болгарская палочка, термофильный стрептококк и бифидобактерии, — поясняет эксперт. — Первые два микроорганизма способны синтезировать полисахариды — источники энергии для человека. Также известно, что микробные полисахариды положительно влияют на микрофлору кишечника, тем самым помогая укрепить иммунитет. Объясню простыми словами, как это работает: если с кишечником все в порядке и организму не нужно направлять силы иммунитета туда, у него останется больше ресурсов на борьбу с другими угрозами.



Полезные микроорганизмы, которые содержатся в йогурте. Фото продукта под микроскопом

Вторая функция бактерий кисломолочных продуктов заключается в помощи пищеварительной системе. Они работают как натуральные пробиотики, то есть помогают работе кишечника.

— Микробиом кишечника — это совокупность микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте, — поясняет Марта. — Эти микроорганизмы тренируют иммунную систему и не дают размножаться патогенным бактериям и микробам — например, кишечным палочкам. А если баланс микрофлоры нарушен (это может случиться из-за снижения иммунитета, обострения желудочно-кишечных заболеваний и даже стресса) — полезные бактерии безопасно его восстанавливают.



На термофильные стрептококки богата и ряженка. Фото напитка под микроскопом

Еще одна функция бактерий — участие в синтезе незаменимых для организма аминокислот и витаминов (например, К и группы В). Также они способствуют всасыванию витамина D. Последний, в свою очередь, помогает усваиваться кальцию и фосфору, которые отвечают за здоровье костной ткани и зубов, работу почек, печени, сердца и мозга.

В кефире же есть молочнокислые палочки, стрептококки и уксуснокислые бактерии. Они улучшают пищеварение и поддерживают внутреннюю среду слизистых оболочек, не давая размножаться условно патогенным микроорганизмам. Говоря простым языком, полезные бактерии занимают большую часть микрофлоры, и, если их будет недостаточно, это место могут занять потенциально вредные микроорганизмы.



Полезные микроорганизмы в кефире. Фото продукта под микроскопом

Кстати, кисломолочные продукты, в составе которых содержатся пробиотики, значительно реже, чем обычное молоко, вызывают аллергию и лактазную недостаточность. Это происходит потому, что белки в них частично ферментированы и почти не содержат лактозы.

Кефир с гречкой лучше не комбинировать

Для того, чтобы пробиотики размножались, организму нужны пребиотики — клетчатка. Их много в зелени, овощах и фруктах.

— Можно, к примеру, комбинировать кефир и йогурт с фруктами и ягодами, — рассказывает эксперт. — Свежие плоды улучшают работу кишечника и быстро расщепляются. Поэтому салаты с заправкой из йогурта, домашнее мороженое из ягод и кисломолочных продуктов — полезная, и, самое главное, натуральная замена магазинным десертам.



Обогащенный бифидобактериями йогурт «Оптималь» может быть полезным перекусом и заправкой для салата из свежих овощей

Правда, среди фруктов есть одно исключение: ананасы. Они содержат бромелайн — фермент, расщепляющий белки, и абсолютно не совместимый с молочными продуктами. Поэтому не стоит добавлять ананас в смузи с кефиром или ряженкой.

Кисломолочные продукты прекрасно «дружат» с овощами и зеленью: окрошка на свежем кефире или йогурте без сахара пойдет организму на пользу. А вот с гречкой кефир лучше не комбинировать.

— Казалось бы, что может быть полезнее? Но с точки зрения получения витаминов с пищей лучше эти продукты есть отдельно. Ведь кальций, содержащийся в кефире, и железо, которым богата гречневая крупа, мешают усвоению друг друга.

Также не стоит сочетать «кисломолочку» с морепродуктами. Это белковая пища, но в ней содержатся белки разных видов. Они будут мешать друг другу перевариваться и усваиваться. Из-за плохо переваренной пищи может возникнуть дискомфорт в желудке.

— Поэтому соусы к рыбе лучше готовить из оливкового масла или соевого соуса, но никак не из йогурта, — резюмирует Марта.

Кисломолочные продукты можно употреблять и без дополнений: йогурт или кефир в бутылках удобно брать с собой на работу или, например, на прогулку в парк.

Партнер проекта:

«Савушкин» — линейка натуральных молочных продуктов, в которой в неизменном виде соединены натуральность, хорошо знакомый «домашний» вкус, лучшие традиции прошлого и современные технологии.