Вы удивитесь, насколько легко ухаживать за клубникой-новосадкой. Рассказываем главное

Источник материала: Tut.by

За клубникой, посаженной нынешней весной , ухаживать легко. О том, какие мероприятия нужно проводить, рассказала заместитель руководителя отдела ягодных культур Института плодоводства Наталья Клакоцкая.



Фото с сайта pixaby.com

Сразу уточним, речь пойдет об уходе за клубникой-новосадкой, то есть растениями, которые посадили сейчас. На второй и последующие годы мероприятия будут немного другие.

Отметим также, что для удобства читателей культуру будем называть клубникой, в то время как ее научное название — земляника садовая. А теперь — о том, как ухаживать за растениями.

Ремонт плантации

Для начала нужно провести ремонт плантации: после посадки растение обследуют и на месте погибших, не прижившихся растений, высаживают новые, если есть такая возможность.

Регулярные поливы

Если погода сухая, почва пересыхает — конечно, нужно делать поливы. Интенсивность зависит от климатических условий и степени пересыхания почвы.

Делать это надо или рано утром, или в вечерние часы, что предпочтительнее. В идеале вода должна быть комнатной температуры, то есть 18 градусов, либо дождевая вода. Но вы можете использовать и обычную водопроводную.

Удаление цветоносов

При появлении у растений одного-двух цветоносов, их следует удалять. Если цветоносы оставить, растение на следующий год будет ослабленным — оно потом не даст весь потенциал своего урожая.

А так — растение окрепнет, в августе-сентябре оно будет закладывать цветковые почки, а на следующий год вы получите полноценный урожай.

Поддержание почвы в чистом состоянии

Важно поддерживать почву в чистом состоянии: постоянно рыхлить и удалять сорняки. Поскольку земляника — это травянистое растение, прополка будет трудоемкой операцией.



Фото с сайта pixaby.com

Также надо удалять усы с розетками — они ослабляют растение. К тому же, если усы оставить, вы получите ковер — другими словами клубника превратится в ковровую культуру.

И еще несколько нюансов

При хорошей заправке почвы до посадки и хорошем росте растений удобрение не вносят. К тому же мы говорим о дачниках, которые выращивают ягоды для детей, — именно поэтому важно, чтобы клубника была экологической. Не стоит злоупотреблять химией.

Перед посадкой растений некоторые дачники на почву укладывают черное агроволокно (разновидность спанбонда) — один из видов мульчи. Этот материал пропускает и воду, и воздух, а также препятствует проникновению сорняков. Он облегчает жизнь дачникам — не надо постоянно полоть. Но нужно помнить, что со временем рожки растений выпираются из земли, корни оголяются, и на второй-третий год могут быть проблемы с подмерзанием растений. Если уложено агроволокно, есть вероятность эту проблему вовремя не заметить и не устранить.



Фото с сайта pixaby.com

Некоторые дачники укрывают клубнику на зиму. Но для клубники лучше, чтобы был снежный покров. А учитывая, что зимой у нас бывают то оттепели, то заморозки, искусственно укрытое растение может выпревать. Особенно, если его укрыли сырыми листьями во влажную погоду. Поэтому лучше не укрывать вообще — это может навредить.

Об уходе на следующий год

На второй год будут уже немного другие мероприятия. Они подразумевают уход за плодоносящей плантацией.

В апреле, когда почва будет пригодна к обработке, растение очищают от старых сухих листьев, на которых зимуют вредители и возбудители болезней, и листья сжигаются. Рано весной проводят подкормки азотными удобрениями.

Производят регулярные поливы. Они особенно важны в период завязывания и роста ягод — конец мая — начало июня.

Для предохранения ягод от загрязнений и поражения серой гнилью почву укрывают соломой, скошенной травой либо черной пленкой. Я рекомендую в качестве мульчи использовать солому.

Когда собрали урожай, это конец июля — начало августа, необходимо сделать подкормку фосфорно-калийными удобрениями. И, естественно, на протяжении сезона нужно поддерживать почву в рыхлом состоянии, чистом от сорняков.