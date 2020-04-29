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«Сегодня готовы платить за ход мысли». Белорусы - о том, как монетизировать интеллект

29.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня немало людей зарабатывает умственным трудом. Но есть те, кто не просто находит себе работу с окладом, а идет в те сферы, которые стереотипно не считаются прибыльными, и, благодаря прокачке знаний и эрудиции, добивается там успехов. Насколько сложно в Беларуси заработать «на мозгах», и что для этого следует сделать? Об этом вместе с Альфа-Банком мы поговорили с участником телеклуба «Что? Где? Когда?», бизнесменом из мира науки и ученым.

«Нужно постоянно прокачивать свой мозг»


Сергей Дубелевич — участник и многократный призер телевизионных интеллектуальных игр (в том числе — восьмикратный победитель «Своей игры»). Обладатель Малой Хрустальной Совы (2017) и Большой Хрустальной Совы (2019) телеклуба «Что? Где? Когда? в Беларуси».

Сергей работает учителем русского языка и литературы в одной из минских гимназий. О преподавательской карьере он мечтал с детства.

— У нас в семье три поколения учителей. Я, считайте, вырос в школе, — улыбается собеседник. — Так что в профессию пришел осознанно и выбором своим доволен. Мне кажется, сейчас, в эпоху интернета, нет смысла работать там, где тебе некомфортно. В больших городах столько возможностей! Не нравится — переучивайся.

Параллельно Сергей занимается репетиторством — готовит выпускников к ЦТ и ЕГЭ. Он честно признается: подготовка школьников к тестированию приносит больше денег, чем работа в школе. Но его это не огорчает.

— Так устроен рынок, — рассуждает педагог. — Значит, родители готовы столько платить за образование своих детей.


Педагогику Сергей называет своим главным хобби. Но есть у него и еще одно — интеллектуальные игры. Играет преподаватель уже больше 20 лет.

— Я всегда был любознательным, — признается Сергей. — Впервые попал на игру в шестом классе: это был турнир для старшеклассников, и наша команда тогда одержала победу. После этого стал участвовать в подобных мероприятиях регулярно: были и областные турниры, и республиканские студенческие чемпионаты.

Многие знают Сергея по телевизионным проектам — белорусскому «Что? Где? Когда?», российской «Своей игре». Подобные игры в СНГ кардинально отличаются от зарубежных, говорит знаток: за границей все построено на знаниях, а в наших турнирах чаще выручает эрудиция.

— Большинство игр построено так: ответ нужно не знать, а додуматься до него, — поясняет он. — Формат турниров на чистые знания у нас минимален. Такая вот традиция.


На «Своей игре»

Специально к играм Сергей не готовится: по его словам, знания отточить невозможно.

— Читать что-то лишь потому, что это может пригодиться в играх — не слишком эффективная стратегия. Эрудиция не достигается зубрежкой: запоминается или то, что интересно, или то, чем постоянно пользуешься, больше уместить в голове невозможно, — считает знаток.

Сергей говорит, что играет в основном ради азарта. Но удается на ТВ-шоу и заработать. Например, пару лет назад Сергей выиграл 150 тысяч российских рублей (по нынешнему курсу — около 5 тысяч белорусских) — и это всего за два дня съемок.

— И за шесть побед, — с улыбкой уточняет он. — Интеллектуальные игры нельзя назвать стабильным средством заработка: суммы разыгрывают небольшие. В командных турнирах, если приз получает один игрок, он все равно делит выигрыш на весь коллектив. Так что финансовое вознаграждение — скорее, приятный бонус.


«Приятными бонусами» Сергей, по его собственным словам, распоряжается не очень грамотно.

— Могу даже забыть, где карточку оставил, — смеется он. — За основные расходы — продукты, коммунальные услуги, отвечает супруга: она подключила интернет-банкинг и отслеживает, на что и сколько уходит денег. А вот у меня никаких приложений нет. Пробовал как-то вести учет личных финансов, но надолго меня не хватило.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие строгого учета, без денег семья Дубелевичей никогда не остается.

— Наверное, мое легкое отношение к деньгам помогает их сохранять, — улыбается Сергей. — А если серьезно, выручает то, что у меня несколько карточек: пока с одной тратишь, на второй накапливается. И еще я регулярно что-то откладываю — например, перевожу часть зарплаты в валюту.

По мнению знатока, за победы в интеллектуальных играх должны платить больше, чем сейчас. И это вовсе не меркантильный интерес: так, считает Сергей, удастся повысить престиж знаний.

— Люди должны видеть, что быть умным — круто, — улыбается он. — Сейчас многие кичатся своим невежеством, уповают на интернет. Но поисковик не поможет, если ты не знаешь, как искать информацию. Вот вам пример: на одном из крупных турниров для школьников провели экспериментальную игру и позволили участникам пользоваться гуглом. Остальные игры фестиваля провели в традиционном формате. Думаете, победили разные команды? Нет, одни и те же. А аутсайдеры так и остались в хвосте таблицы. Хотя, казалось бы, у всех есть инструмент. Но без эрудиции и логики он не работает.


Сергей уверен: чем у человека шире кругозор, тем выше вероятность того, что он создаст что-то новое и принесет пользу миру.

— К тому же, мы не знаем, какие навыки и знания пригодятся нам в будущем, поэтому нужно постоянно прокачивать свой мозг, — резюмирует он. — Сейчас столько возможностей познавать мир, и не делать этого — слишком большая роскошь.

«Когда зарабатываешь деньги головой, жалко растрачивать их на ерунду»


Владимир Линев — доктор технических наук, профессор, автор более 100 изобретений и патентов. Основатель «АДАНИ» — разработчика и производителя сложного медицинского рентгенодиагностического оборудования, рентгеновских систем досмотра и аналитических приборов.

Владимир — специалист в области ядерно-физического прикладного приборостроения. На вопрос, почему выбрал именно эту сферу, он отшучивается: говорит, все потому, что родился на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, который строил его отец, военный инженер-строитель.

—  Мне с детства нравились точные дисциплины — физика, математика. И когда пришло время выбирать профессию, поступил на физфак БГУ.

После учебы Владимира распределили в университет — на кафедру ядерной физики. Он начинал как научный сотрудник, вырос до руководителя научно-исследовательской лаборатории, работал преподавателем, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание профессора.

— На тот момент я был одним из самых молодых профессоров в университете, — вспоминает наш собеседник и отмечает, что заниматься наукой — это настоящий труд. — Чтобы добиться успеха в этой сфере, изобрести, создать новый прибор, требуются огромные усилия и самоотдача. И, конечно же, постоянное самообразование.


Сейчас Владимир руководит собственной компанией — «АДАНИ», которая занимается производством медицинского оборудования, систем досмотра и аналитических приборов.

— Многие считают, что я из ученого переквалифицировался в бизнесмена, но это не так, — отмечает он. — Собственный бизнес — это возможность самореализоваться и решать актуальные проблемы нашего общества. И успехи в бизнесе неразрывно связаны с моими знаниями: более 100 патентов внедрены в наши разработки.

Первой разработкой «АДАНИ» стал компактный радиометр — прибор, который «инспектирует» продукты питания на наличие радионуклидов. Это позволило исключить из рациона белорусов загрязненную радиацией пищу. Потом компания занялась разработкой медицинской техники — в частности, низкодозовых цифровых рентгенографов для скрининга органов грудной клетки.

— Мы смогли значительно снизить дозовую нагрузку во время медицинского скрининга, — поясняет разницу с предыдущим поколением рентген-оборудования Владимир. — Сейчас на медицинской технике нашего производства ежегодно обследуется 4,5 миллионов белорусов.


Продукция «АДАНИ» востребована по всему миру: она поставляется в 85 стран, что, безусловно, приносит доход. Но большая часть прибыли реинвестируется в новые разработки.

— Все вкладывается в развитие компании, а не в яхты и недвижимость за рубежом, — шутит Владимир и отмечает, что, несмотря на хороший доход, на личные нужды он предпочитает много не тратить. — Когда зарабатываешь деньги головой, жалко растрачивать их на ерунду. Потому что знаешь, как нелегко это все дается.


Владимир часто путешествует по работе и вместо наличных во всех поездках предпочитает расплачиваться карточками. С оформлением пакета решений Alfa Smart любой клиент Альфа-Банка получает комплект международных карт в любой валюте с выгодным курсом обмена, кэшбэком до 1,3%, возможностью снимать наличные по всему миру, онлайн-помощника 24/7 и другие услуги, необходимые как за рубежом, так и дома.

Владимир знает наверняка, что зарабатывать наукой можно.

— Но чтобы хорошо зарабатывать, нужно пройти сложный путь, — дополняет он. — Работать, получать опыт, постоянно учиться новому. И понимать, что результат будет не сразу. Вспомните того же Томаса Эдисона: у него было несколько сотен патентов, которые, возможно, не приносили ему значимых денег. Но он не останавливался на достигнутом, и 399-й патент — патент на лампочку — стал основой всемирно известной компании «Дженерал электрик», которая принесла ученому прибыль.


Офис компании «АДАНИ»

Впрочем, идти в науку исключительно ради денег профессор не советует.

— Нужно выходить за сферу простых материальных интересов, — считает он. — Человек должен стремиться к реализации какого-то выдающегося результата. Если есть амбиции, ты всегда найдешь себе место под солнцем.

«Деньги не свалятся просто потому, что у вас красный диплом и ученая степень»


Алексей Труханов — кандидат физико-математических наук, автор восьми патентов. Лауреат премии Международного Алферовского фонда поддержки образования и науки. Ведущий научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению.

Алексей работает в лаборатории физики магнитных пленок, где занимается разработкой новых материалов.

— Помните такое характерное шипение аудиоколонки, когда рядом звонит мобильный телефон? — разъясняет суть своей работы Алексей. — Это результат электромагнитного воздействия. В ситуации с колонкой такой сбой не критичен, но когда речь идет о точных приборах (бортовых компьютерах, навигаторах), вопрос защиты от посторонних воздействий очень важен. Так вот наша лаборатория создает материалы-протекторы, которые защищают электронику от воздействия электромагнитного излучения и тем самым позволяют ей работать без сбоев.

Сегодня Алексей — кандидат физико-математических наук. Но когда-то, признается собеседник, он не дружил ни с физикой, ни с математикой. В детстве его больше интересовала химия, поэтому поступать он решил именно на химфак.

— Когда я учился на втором курсе, мой старший брат, ученый-физик, пригласил меня в свой проект, — вспоминает Алексей. — Он занимался разработкой наноматериалов и предложил мне подключиться: получать их химическими методами. Я согласился.

Чтобы вникнуть в суть процесса, Алексею пришлось вернуться к изучению нелюбимой физики.

— Тратил на это практически все свободное время, — признается он. — Читал книги, просил у брата объяснить непонятные мне моменты «на пальцах». В общем, нельзя сказать, что было легко, но желание работать над интересным проектом очень мотивировало. Заодно выучил английский, который мне раньше, как и физика не давался: у нас была интернациональная команда, и без знания языка я не мог нормально общаться с коллегами.


Научные исследования увлекли Алексея, со временем начав приносить доход. Например, на пятом курсе он получил грант от Министерства образования.

— В течение года мне платили «зарплату» размером в две стандартных стипендии, — делится собеседник.

Сейчас Алексей работает в НАН. На свою зарплату ученый не жалуется: говорит, расхожее мнение об отсутствии денег в белорусской науке — всего лишь домысел. И на вопрос, можно ли монетизировать научную деятельность в наших реалиях, отвечает однозначно.

— Если прилагать усилия, создавать что-то, что востребовано в социуме, можно получать достойную зарплату, — считает ученый. — Но для этого нужно интенсивно работать, давать результат. А не рассчитывать, что деньги свалятся на вас просто потому, что у вас красный диплом и ученая степень.

Алексей уверен: вариантов, как заработать, у научных сотрудников масса.

— Большинство компаний и крупных корпораций сегодня готовы платить даже не за конкретные технологии, а за ход мысли, — делится он. — Они нанимают ученых как консультантов, собирают мнения, потому что знают: одна голова — хорошо, а две — лучше. Кроме того, можно подавать заявки на участие в международных проектах: в мире большое количество фондов и организаций, которые готовы финансово стимулировать исследования.


На что ученые тратят заработанные деньги? По словам Алексея, не на рабочие инструменты.

— Конечно, я могу заказать за свой счет что-то незначительное вроде нагревателя, — уточняет он. — Но на полноценное оборудование зарплаты научного сотрудника не хватит: оно может стоить десятки и даже сотни тысяч долларов. Так что статьи расходов у ученых такие же, как и у представителей других профессий: продукты купить, машину заправить, в ресторан или кино сходить.

Строгий подсчет трат Алексей не ведет: говорит, этим у него заведует супруга. Но пару раз в год они вместе практикуют «контрольные замеры».

— Оцениваем безусловный расход: сколько денег в месяц уходит на самое необходимое. Уже исходя из этой оценки планируем будущий бюджет: сколько можно отложить, а сколько — потратить на развлечения.


Так выглядит процесс приготовления электролита для синтеза наноразмерных пленок

Рассуждая о том, ради чего люди идут в науку, Алексей замечает: в этой сфере на первом месте вовсе не фактор заработной платы.

— Думаете, нобелевские лауреаты совершали свои открытия ради того, чтобы получить премию? — задается он вопросом и сразу же на него отвечает сам. — Деньги — это лишь приятный бонус. Во главе угла у людей науки — желание получить признание, доказать, что они заняты важным делом.

Однако сам Алексей мечтает не о признании. Его цель — собрать собственную команду.

— Так называемую критическую массу, чтобы добиться вместе максимальной эффективности, — поясняет физик. — Я с уважением отношусь к желанию ученых создать таблетку от всех болезней, но считаю, что невозможно сделать это в одиночку. А когда есть команда, можно реализовать даже самую сложную задачу.


 
 
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