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Защищено от хакеров: МТС Cloud дает доступ к частному облаку без выхода в интернет

29.04.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Технология создает единую закрытую сеть между частным облаком и мобильными устройствами. Такая система полностью невидима для интернета.

Решение реализовано через специально настроенные SIM-карты. МТС предоставляет отказоустойчивый VPN-сервис с прямым подключением к облаку. Это поможет избежать несанкционированной активности, так как любой трафик не может покинуть пределов закрытой сети или попасть в нее из интернета. Такую же возможность МТС предоставляет и на базе фиксированной сети.

«Это одно из тех полезных решений, которое дает широкую свободу бизнесу. Можно быстро строить безопасные решения, которым не страшен взлом и DDoS-атаки. То есть это проще, надежнее и во многих случаях дешевле. Что важно, реализовать такую технологию без участия мобильного оператора невозможно. И хотя это является частью IaaS (инфраструктура как сервис), речь — об особом индивидуальном подходе с организацией мобильного доступа через нашу сеть», — отметил начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

МТС Cloud уже реализовал несколько таких проектов. Технология пользуется высоким спросом среди частных и государственных компаний.

Напомним, МТС Cloud — универсальный облачный провайдер, который создает решения для бизнеса на базе платформ VMware, Huawei и RedHat. Размещение происходит в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной техподдержкой. Среди клиентов — банки, торговые сети, промышленные компании, логистические операторы и другие.

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МТС Cloud создал в Беларуси частные облака с доступом через собственную мобильную сеть, закрытую от интернета, что обеспечивает высокий уровень безопасности и...
 
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