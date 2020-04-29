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Уютная, современная, без верхних ящиков - стильные кухни минчан, дизайн которых можно повторить
Источник материала: Tut.by
Ремонт кухни — дело хлопотное: нужно продумать все до мелочей, и дизайн, и функционал. Вам для вдохновения REALTY.TUT.BY выбрал три кухни минчан, внимательно изучив вторичный рынок жилья Минска. Их дизайн, уверены, несложно будет повторить.
Скандинавская
Основной бело-серый цвет интерьера хозяева разбавили обоями с ярким принтом и не прогадали. В итоге получился уютный интерьер с теплой атмосферой.
Классическая
Отличный пример классической кухни, которая за счет грамотно подобранных материалов, а также продуманного функционала выглядит современно.
И вот такая прекрасная гостиная:
Микс лофта и минимализма
В этой кухне доминируют два стиля — лофт и минимализм. У хозяев получилось интересное их сочетание. Особенно хороша была идея отказаться от верхних ящиков над рабочей зоной — визуально кухня выглядит просторнее.
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Выбрали три кухни минчан, которые, возможно, послужат вам вдохновением для собственного ремонта.
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