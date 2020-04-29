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Уютная, современная, без верхних ящиков - стильные кухни минчан, дизайн которых можно повторить

29.04.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт кухни — дело хлопотное: нужно продумать все до мелочей, и дизайн, и функционал. Вам для вдохновения REALTY.TUT.BY выбрал три кухни минчан, внимательно изучив вторичный рынок жилья Минска. Их дизайн, уверены, несложно будет повторить.

Скандинавская

Основной бело-серый цвет интерьера хозяева разбавили обоями с ярким принтом и не прогадали. В итоге получился уютный интерьер с теплой атмосферой.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Классическая

Отличный пример классической кухни, которая за счет грамотно подобранных материалов, а также продуманного функционала выглядит современно.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

И вот такая прекрасная гостиная:


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Микс лофта и минимализма

В этой кухне доминируют два стиля — лофт и минимализм. У хозяев получилось интересное их сочетание. Особенно хороша была идея отказаться от верхних ящиков над рабочей зоной — визуально кухня выглядит просторнее.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

 
Теги: Минск
 
 
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