Спасибо за ваш труд

С каждым днем все больше слов поддержки адресуются людям, которые сейчас на передовой – медикам. В рамках совместного проекта БРСМ и «Белпочты» «#СпасибоМедикам» каждый, кто желает поддержать медицинских работников, может бесплатно отправить открытку в учреждения здравоохранения по всей стране. Смолевичане также активно участвуют в марафоне добра.

– Выражаю слова признательности врачам, фельдшерам, санитарам и всем, кто сейчас делает все возможное, чтобы защитить людей, – сказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Надежда Цыбулько. – В очередной раз жизнь показывает, насколько важен и благороден труд медицинских работников. Огромное вам спасибо!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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