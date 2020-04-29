В Беларуси с 1 мая вырастут детские пособия

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Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля №38, БПМ с 1 мая в расчете на месяц установлен в размере 246,78 рубля. Это больше на 2,9% по сравнению с действовавшим с 1 февраля по 30 апреля. Соответственно вырастут и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит 2467,8 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3454,92 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться в размере 246,78 рубля, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) – 123,39 рубля, передает БЕЛТА.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида составит 172,75 рубля, на других детей в семье – 123,39.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет будет 246,78 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 296,14 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет), ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, – 172,75.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 июля.