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В Столинском районе столкнулись пожилой бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки

29.04.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 29 апреля 2020 года около 06:50 утра.

В Столинском районе столкнулись пожилой бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки

По предварительной информации: 88-летний житель Давид-Городка, управляя мопедом «Альфа ZS50F», двигался по улице Островского в Давид-Городке и при пересечении дороги Н-606 «Обвод г.Д.Городок» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта», двигавшегося по главной дороге, под управлением 20-летнего жителя Столина.
В результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в больницу. Установлено, что у пенсионера отсутствуют права управления транспортными средствами категории «АМ».
Проводится проверка.

В Столинском районе столкнулись пожилой бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин.

В Столинском районе столкнулись пожилой бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки

Госавтоинспекция обращается к водителям мототранспорта и напоминает им, что управлять своими транспортными средствами необходимо только при наличии права управления соответствующей категории и в мотошлемах. Кроме того, шлем должен быть и на пассажире мотоцикла или скутера.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 29 апреля 2020 года около 06:50 утра. По предварительной информации: 88-летний житель Давид-Городка, управляя мопедом «Альфа ZS50F»,...
 
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