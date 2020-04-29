|
Экологи высказались о состоянии Свислочи
Источник материала: СТВ
В студии программы
Светлана Костян, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Так в Заводском и Ленинском районах города Минска открыты экологические тропы, которые оборудованы стендами природоохранной тематики. Также можно прогуляться по этим экологическим тропам и познакомиться с местными обитателями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии программы «Большой город» – начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Костян и начальник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)