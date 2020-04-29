В области в ближайшее время начнут борьбу с борщевиком

В Минской области в ближайшее время начнут борьбу с борщевиком
К слову, на Минщине одни из самых больших площадей в Беларуси, где растет это опасное растение.
Так, с мая по август специалисты проведут химобработку территорий, чтобы уменьшить риск для жителей, так как при контакте с кожей растение вызывает серьезные ожоги.
Стоит также отметить, борщевик быстро разрастается, а семена сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий специалисты должны проводить каждое лето и уделять этому особое внимание.