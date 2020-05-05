В России специалисты бьют тревогу: выявить всех зараженных COVID-19 в стране уже нельзя

Источник материала: ОНТ

В России специалисты бьют тревогу. Как заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико, выявить всех зараженных в стране уже нельзя.





Ежедневно количество вновь выявленных заболевших в России бьет все рекорды. Их число на сегодняшний день превысило 145 тысяч, за последние сутки прирост – свыше 10 с половиной тысяч. Россия уже на седьмом месте в мире по количеству заболевших. Большинство из них зарегистрированы на территории Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Несмотря на все принятые жесткие меры, коэффициент самоизоляции, например в северной столице и в самой Москве, фиксируется ниже, чем в Минске. Впрочем, и цифры официальной статистики заболевших в России у многих специалистов также вызывают сомнения из-за крайне низких по меркам большой страны объемов тестирования (чуть более четырех миллионов). Особенно сложная ситуация в регионах. У российской системы здравоохранения практически нет ресурсов, чтобы охватить тестированием все отдаленные территории. Если количество тестов возрастет на порядок, заболеваемость в России может стать катастрофической. В этих условиях ожидать перелома в борьбе с эпидемией в ближайшее время невозможно.

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