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В России специалисты бьют тревогу: выявить всех зараженных COVID-19 в стране уже нельзя

05.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России специалисты бьют тревогу: выявить всех зараженных COVID-19 в стране уже нельзя

В России специалисты бьют тревогу. Как заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико, выявить всех зараженных в стране уже нельзя.


Ежедневно количество вновь выявленных заболевших в России бьет все рекорды. Их число на сегодняшний день превысило 145 тысяч, за последние сутки прирост – свыше 10 с половиной тысяч. Россия уже на седьмом месте в мире по количеству заболевших. Большинство из них зарегистрированы на территории Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Несмотря на все принятые жесткие меры, коэффициент самоизоляции, например в северной столице и в самой Москве, фиксируется ниже, чем в Минске. Впрочем, и цифры официальной статистики заболевших в России у многих специалистов также вызывают сомнения из-за крайне низких по меркам большой страны объемов тестирования (чуть более четырех миллионов). Особенно сложная ситуация в регионах. У российской системы здравоохранения практически нет ресурсов, чтобы охватить тестированием все отдаленные территории. Если количество тестов возрастет на порядок, заболеваемость в России может стать катастрофической. В этих условиях ожидать перелома в борьбе с эпидемией в ближайшее время невозможно.

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Теги: Минск
 
 
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В России специалисты бьют тревогу. Как заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико, выявить всех зараженных в стране уже нельзя. ...
 
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