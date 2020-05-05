Считавшийся погибшим в автокатастрофе футболист найден живым спустя несколько лет

Источник материала: ОНТ

Футболист, экс-защитник немецкого клуба «Шальке» Хианник Камба, который, как считалось, погиб в автомобильной аварии в 2016-м году у себя на родине в Конго, обнаружен живым, пишет The Sun.

По данным источника, 33-летний Камба в настоящее время живет в немецком регионе Рур вместе со своей семьей и работает в сфере поставок электроэнергии.

Сообщается, что он мог инсценировать свою гибель ради получения страховки.





Его супруге после известия о гибели футболиста была выплачена шестизначная сумма по страховке.

В настоящее время немецкая прокуратура расследует дело в отношении жены спортсмена, которая обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

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