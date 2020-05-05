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«Минск Мир»: собственная квартира по цене арендной

05.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сенсацией на рынке недвижимости стала уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!». Покупка жилья в длительную – до 10 лет – рассрочку от застройщика доступна в комплексе «Минск Мир» уже более года.


Этой возможностью воспользовались тысячи семей, для которых продажа квартир в рассрочку позволила приобрести наконец собственное жилье. Но этой весной желающих стало еще больше! Новые квартиры – по европейским стандартам – себе и детям. 

У Саши Вильк сегодня особенный день. Родители сделали ей сногсшибательный сюрприз. Позвали выехать в центр Минска по делам, якобы случайно зашли в офис застройщика и оформила квартиру для дочери.

Квартиру для девушки покупают в рассрочку. Без процентов, переплат. И первого взноса за свою квартиру. На 10 лет. Квартира у Александры в доме «Ванкувер». 

Оксана Вильк: «Акцию выбрали без первоначального взноса на 10 лет. Ещё никто на моей памяти такого не предлагал в недвижимости. Получается, выгоднее, чем по кредиту. Понимаю, кто в большом потоке идет подписывает договора. Обычной семье – построить квартиру ребенку. К новому году можно переехать! Тысяча рублей в месяц. Это по цене аренды!»

Ключи от квартиры Александры семья получит уже этой осенью. Платить не обременительно. За сумму, сопоставимую с ценой аренды, можно стать собственником столичного жилья в престижном районе! А Дарья Малевич в рассрочку без первого взноса купила трехкомнатную квартир.

Дома в комплексе «Минск Мир» за неделю становятся выше на этаж. Задумайтесь. Квартира. В рассрочку. Без первого взноса. Выплаты вполне по силам любой семье, и она сопоставима с арендой приличного жилья. Это не единственная акция. В квартале «Северная Америка» действует акций «Минус 10%». Столько можно сэкономить от указанной на сайте застройщика цены. Современный тренд – бесконтактные сделки. Если заключить сделку через сайт, можно сэкономить до 10 тысяч рублей. А если внести сразу 30% от стоимости – следующие полгода платить вообще не придётся, а оставшуюся сумму распределят на 10 лет (это снова 120 платежей). И да, акции суммируются! 

«Минск Мир» – концептуально новый район. «Город в городе». Новая линия метро. Тут в каждом квартале строят детские сады или школы, а также поликлиники, спортивные центры. Во дворах – детские площадки, но нет машин – для них парковки и паркинги по периметру. Забиты сваи Международного финансового центра. Здесь будет центр бизнеса Минска. Работать будут тысячи людей. Построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, вдвое превышающий в объёмах работающий «Дана Молл».

Квартира – это и жилье, которое ждут многие семьи. А здесь можно покупать и платить за свою квартиру. И инвестиция – оценят дети. Оцените вы, стоимость недвижимости в районе вырастет. Очевидно, что платить за чужое бесперспективно. Особенно, когда можно вкладывать деньги в себя и в своё. Ваша квартира уже строится.

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Теги: Минск
 
 
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Сенсацией на рынке недвижимости стала уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!». Покупка жилья в длительную – до 10 лет – рассрочку от застройщика...
 
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