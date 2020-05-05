ВОЗ обеспокоена последствиями парада в Минске

ВОЗ обеспокоена возможными негативными последствиями военного парада в Минске, заявил официальный представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул Бердыклычев. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19».

Представитель ВОЗ напомнил, что одна из рекомендаций для Беларуси — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых мероприятий. По его словам, «скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», пишут Naviny.by.

В то же время, ВОЗ оставляет окончательно решение по выполнению рекомендаций на руководство страны.