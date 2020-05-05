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ВОЗ обеспокоена последствиями парада в Минске

05.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ВОЗ обеспокоена возможными негативными последствиями военного парада в Минске, заявил официальный представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул Бердыклычев. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19».

Представитель ВОЗ напомнил, что одна из рекомендаций для Беларуси — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых мероприятий. По его словам, «скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», пишут Naviny.by.

В то же время, ВОЗ оставляет окончательно решение по выполнению рекомендаций на руководство страны.

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой отечественной войне, заявили в Минобороны. В стране катастрофы нет, и парад Победы состоится, считает Александр Лукашенко. В свою очередь ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев заявил, что белорусов нужно отговорить от парада.

 
Теги: Минск
 
 
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ВОЗ обеспокоена возможными негативными последствиями военного парада в Минске, заявил официальный представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев.
 
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