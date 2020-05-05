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Сергей Румас призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общая борьба. Премьер-министр Беларуси призвал страны действовать сообща против коронавиурса. Об этом он заявил на видеоконференции Контактной группы Движения неприсоединения, передает телеканал «МИР 24».
Сергей Румас также завил, что вакцина, разработку которой ведут сейчас ученые многих государств, должна стать общим достоянием и быть доступной для всех.
Тем временем, семь с половиной миллиардов евро на разработку вакцины собрали участники международной донорской конференции за первый день. В этой встрече приняли участие несколько ведущих стран, а также крупные организации.
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Об этом он заявил на видеоконференции Контактной группы Движения неприсоединения.
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