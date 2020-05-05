Сергей Румас призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общая борьба. Премьер-министр Беларуси призвал страны действовать сообща против коронавиурса. Об этом он заявил на видеоконференции Контактной группы Движения неприсоединения, передает телеканал «МИР 24».

«Вместе мы можем сделать больше. Если не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи. И на это уйдет много времени, денег и труда. Нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией COVID-19 привела к разрыву наработанных кооперационных связей и устоявшихся цепочек поставок, остановке международной торговли , прекращению инвестиционной деятельности», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.

Сергей Румас также завил, что вакцина, разработку которой ведут сейчас ученые многих государств, должна стать общим достоянием и быть доступной для всех.

Тем временем, семь с половиной миллиардов евро на разработку вакцины собрали участники международной донорской конференции за первый день. В этой встрече приняли участие несколько ведущих стран, а также крупные организации.