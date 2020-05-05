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Акция памяти «Во славу общей Победы» прошла в Минске
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никто не забыт. В Минске прошла акция памяти «Во славу общей Победы», передает телеканал «МИР 24».
На территории мемориального комплекса «Тростянец» состоялся митинг и возложение цветов. Собравшиеся передали капсулы с землей из памятных мест белорусской столицы. Затем их вертолетом доставили в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Церемония закладки капсул пройдет 8 мая.
Акция «Во славу общей Победы» стартовала в мае прошлого года. Участникам понадобился год, чтобы пройти маршрутами сражений, где сегодня установлены мемориалы и памятники.
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Участники акции за год прошли маршрутами сражений, где сегодня установлены мемориалы и памятники.
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