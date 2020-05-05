Минчанин пытался похитить деньги из банкомата. К моменту задержания он успел выгрузить 1 400 руб.









2 мая 37-летний минчанин, используя специализированное программное обеспечение, смог получить доступ к системе управления банкоматом. Его задержали оперативники управления «К» ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД, когда он уже выгрузил из банкомата 1 400 руб.





Было установлено, что задержанный ране работал в одном из банков столицы и знал, как ему завладеть деньгами. Сейчас оперативники проверяют, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.





Действиям минчанина дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.