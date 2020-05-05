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Минчанин пытался похитить деньги из банкомата. К моменту задержания он успел выгрузить 1 400 руб.

05.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель столицы пытался похитить деньги из банкомата. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



2 мая 37-летний минчанин, используя специализированное программное обеспечение, смог получить доступ к системе управления банкоматом. Его задержали оперативники управления «К» ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД, когда он уже выгрузил из банкомата 1 400 руб.

Было установлено, что задержанный ране работал в одном из банков столицы и знал, как ему завладеть деньгами. Сейчас оперативники проверяют, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

Действиям минчанина дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
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Житель столицы пытался похитить деньги из банкомата. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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