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Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе лидеров страны

05.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Существуют ли список запрещенных продуктов на столах первых лиц государства, об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин


 Фото: Пресс-служба президента РФ


«Это зависит от первого лица», - заявил шеф-повар.

Единого списка нет, все зависит от личных вкусов и предпочтений руководителей государства, подчеркнул он.

Так Леонид Брежнев очень любил дичь, в частности уток, которых привозили с охоты в Завидово, и даже предупреждали, что не смотря на проверки в них может попасться дробь.

А вот первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дичь не любил и предпочитал специально выращенных индеек.

Первый президент России Борис Николаевич Ельцин не очень любил морские деликатесы. «Креветки, ежи морские, змеи, лягушки - он гадов этих не любил, поэтому такого на столе не бывало», - добавил Галкин.

Нынешний президент Владимир Путин, по слова Анатолия Галкина, не требует для себя ничего сверхъестественного, предпочитает пищу понятную и качественную.

«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами», - сказал шеф-повар.
 
 
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Существуют ли список запрещенных продуктов на столах первых лиц государства, об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин
 
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