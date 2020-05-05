Мадуро рассказал о задержанных при попытке вторжения в Венесуэлу двух охранниках Трампа













«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — сказал Мадуро в ходe выступления, которое транслировалось на его страницe в Twitter.





На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему «сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности».





В воскресенье, 3 мая, министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США.





26 марта Госдеп США объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.