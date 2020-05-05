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Мадуро рассказал о задержанных при попытке вторжения в Венесуэлу двух охранниках Трампа

05.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди задержанных участников вооруженного морского вторжения в Венесуэлу оказались двое американцев, являющихся сотрудниками личной охраны президентa США Дональдa Трампa. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил венесуэльский лидер Николас Мадурo.


 


«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — сказал Мадуро в ходe выступления, которое транслировалось на его страницe в Twitter.

На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему «сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности».

В воскресенье, 3 мая, министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США.

26 марта Госдеп США объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.
 
 
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Среди задержанных участников вооруженного морского вторжения в Венесуэлу оказались двое американцев, являющихся сотрудниками личной охраны президентa США...
 
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