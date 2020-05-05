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Бизнесмен из Минска купил участок на Нарочанских озерах за рекордные 460 тысяч

05.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале апреля в Мядельском районе Минской области прошел аукцион, на котором за 460 тысяч рублей продали в частную собственность участок 20 соток. Тогда можно было подумать, что таким образом кто-то сорвал торги и не внесет плату за землю, но нет — хозяином надела стал бизнесмен из Минска. Его семье принадлежат также два соседних участка. Сморите, что это за земля.


Озеро Мядель, на берегу которого расположен участок за 460 тысяч рублей. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Участок площадью около 20 соток находится возле деревни Тимошковщина — на первой береговой линии озера Мядель. Он был выставлен на аукцион с начальной ценой в 30 тысяч рублей. Но во время торгов она выросла в 15 раз и составила около 460 тысяч рублей (около 178 тысяч долларов по курсу на начало апреля). Учитывая сумму, тогда одним из вариантов виделось, что победитель просто таким образом сорвал аукцион и не оплатит покупку, ведь такое иногда делают, чтобы забрать лот позже по более привлекательной цене. Но не в этом случае.

Недавно участок был зарегистрирован на победителя аукциона — бизнесмена из Минска, семья которого в начале 2020 года приобрела два соседних участка. Общая площадь трех наделов — около 0,58 гектара или около 58 соток. Целевое назначение каждого — для строительства и обслуживания жилого дома. Все участки располагаются примерно в таких границах (последний — снизу):

Имя бизнесмена мы не публикуем, потому что он не является ни крупным, ни публично-известным.

В условиях аукциона сказано, что к участку можно подключить электроснабжение при условии того, что победитель торгов оплатит работы по строительству электросетей мощностью 0,4−10 кВт. Имеется также техническая возможность газификации от индивидуальной баллонной установки. Центральные водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, асфальтированный подъезд в населенном пункте отсутствуют, сказано в условиях торгов.

Судя по всему, это один из самых дорогих участков за последние годы. Ведь в том же Минском районе в 2019 году самый дорогой участок стоил 186 тысяч рублей, в 2018-м — 135 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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