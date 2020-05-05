От авокадо до коричневого риса. Так ли полезны модные продукты

Источник материала: Tut.by

В пищевой индустрии, как и в моде, есть свои тренды. Сегодня на пике популярности авокадо, брокколи, шпинат и другие продукты. Насколько они полезны на самом деле и стоят ли своих денег, « АиФ » объясняет автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Авокадо



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Необычный продукт, фруктоягода со свойствами овоща. Особенность — необычно высокое содержание жира для мякоти плода (около 15%), что определяет довольно высокую на фоне других овощей и фруктов калорийность -160−200 ккал/100г. Однако этот жир растительный, потенциально полезный, распределенный среди растительной клетчатки, что смягчает желчегонный эффект. Употребляют плод чаще в свежем виде, добавляя к салатам и в качестве гарнира, так он сохраняет в себе многие жирорастворимые витамины и фолиевую кислоту. Несмотря на относительно высокую калорийность, у авокадо низкий гликемический индекс. И его обычно не едят в огромных количествах, поскольку плод быстро дает чувство насыщения и не распаляет аппетит, как это делают, например, колбасы и пирожные. Именно поэтому мы и приходим к выводу, что это полезный продукт, который можно рекомендовать всем. Злоупотребить им сложно.

Но что говорит медицина об авокадо? На самом деле немного. Есть данные, что оно снижает давление, сахар, повышает уровень «хорошего» холестерина. Одно исследование меня удивило и вызвало неподдельный интерес: мышей кормили маслом авокадо, в результате давление и почечный кровоток менялись у грызунов так же, как будто их лечили мощным гипотензивным препаратом лозартаном. Конечно, это мыши и, конечно, это не клиническая рекомендация, а повод присмотреться к авокадо как к источнику возможного нового лекарства от давления. Но подобная информация скорее для рубрики «это интересно», не более того.

Гречка



Фото: pixabay.com

Гречка — фетиш кухни стран СНГ. Она мало выделяется среди своих собратьев. Состоит преимущественно из углеводов, как и все крупы, сахар из нее высвобождается медленнее, чем из риса. Она не содержит глютена, что важно для больных целиакией. В ней есть некоторое количество пищевых волокон. Гречка — хороший, вкусный гарнир и нечто большее, чем еда — это часть нашей национально-культурной самоидентификации.

С медицинской точки зрения, есть ее можно, большие количества с маслицем неполезны при лишнем весе и сахарном диабете, но в целом это больше кулинарная радость, чем медицинское достижение.

Брокколи





Во многих мультфильмах и детских фильмах это символ полезного, но невкусного продукта. Конечно, брокколи полезна — калорийность низкая, насыщение дает, клетчатки много, что позволяет защитить кишечник, предупреждать образование полипов и не допускать запоров. Если на брокколи заменять другие гарниры — это дорога к снижению веса, профилактике диабета, здоровью кишечника.

А вот то, что брокколи невкусная, на мой взгляд, предрассудок. Я знаю многих детей, которые едят ее без соусов и пищевых добавок с удовольствием. Главное — познакомить их с этим блюдом в раннем детстве, чтобы оно стало привычным.

Семя льна

Льняную кашу наши предки ели от бедности и потому, что одно растение и одевало, и кормило. Теперь лен приобрел сакральное значение — народ ему приписывает свойства тайного зелья от всех болезней. Это тот редкий случай, когда семена льна были записаны как лекарство еще в советской фармакопее — в разделе слабительные, мягчительные и желудочные. Функцию увеличения объема кишечного содержимого при запорах лен, конечно, исполняет, хотя и заметно хуже шелухи семян подорожника, которые есть сейчас в любой аптеке и магазине полезных товаров.

Что пишет медицинская пресса про лен? Не так много, как немедицинская, но все же исследования есть. Например, самцы кроликов на льняной диете становились похотливы и плодовиты. У разных лабораторных животных снижались давление, сахар, вес. Но в целом доказательства для применения в научной медицине очень слабые.

Вкусовые качества льняного семени сомнительны, если нравится — ешьте на здоровье. Оно может помочь справиться с запором, улучшить контроль веса, иногда помогает от беспокойства в области желудка.

Шпинат



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В советские годы найти шпинат в магазине было невозможно. Эстеты выращивали его на даче. А в каждом учебнике терапии было написано, что его нельзя при подагре, поскольку он якобы повышает уровень мочевой кислоты крови и она выпадает в суставах. По современным представлениям, эта боязнь шпината оказалась преувеличенной, и в диете при подагре его если и нужно ограничивать, то не слишком жестко.

Шпинат, как и любые съедобные листья, полезен для кишечника, способен снижать сердечно-сосудистые риски и риск рака толстой кишки. Это не лекарство, конечно, но хороший низкокалорийный витаминный и вкусный продукт для вашей кухни.

Коричневый рис



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Это сборное название ряда продуктов. Чаще всего так называют необработанный бурый или дикий рис, который не шлифуется и сохраняет внешнюю оболочку — рис «в рубашке», без отделения отрубей. Кроме того, есть много разновидностей данной крупы с частичной шлифовкой: чем обработка глубже, тем цвет риса менее красный и по свойствам ближе к обычному белому собрату.

Дикий рис отличается тем, что варят его дольше, он все равно достаточно плотный, оболочка содержит витамины В и ниацин, белок и пищевые волокна. В общем, по составу он гораздо более полезен, чем привычный нам шлифованный, глюкоза из него высвобождается гораздо медленнее.

В магазинах можно увидеть красный рис. Тут нужно понимать, что за продукт перед вами — так называют и частично обработанный коричневый рис. Например, этот сорт популярен в Бутане. Но иногда так называют японский ферментированный или китайский дрожжевой рис. Это обычный белый, который культивируют с определенным видом плесени. Как правило, он дороже, и его можно встретить в виде пищевой добавки для снижения холестерина. Я бы не советовал употреблять данную крупу. Да, она действительно снижает холестерин за счет продукта метаболизма дрожжей, идентичного холестеринснижающему препарату ловастатин. Но сейчас мы используем более совершенные препараты для снижения холестерина, и к тому же ловастатин в красном рисе невозможно точно дозировать.

В общем, коричневый рис — это хорошо. Только убедитесь, что это именно необработанный рис в «рубашке», а не покрашенный красителем (и такое бывает), и что это не дрожжевой красный рис, который применяют в восточной медицине, но который запрещен в Европе и США.