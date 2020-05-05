ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

05.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.


Граймс и Илон Маск

Фото: Charles Sykes / AP

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter предпринимателя.

 

В качестве подтверждения этой информации приводится ответ Маска на твит сотрудника официального клуба владельцев автомобилей Tesla в техасском городе Остин. Тот спросил у бизнесмена, есть ли какие-то новости о ребенке, на что Маск ответил: «Через несколько часов!». Позже предприниматель сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

 

Как отмечает издание, мать ребенка — канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. У Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин Маск. Для Буше ребенок стал первым.

 

В январе Граймс опубликовала в Twitter и Instagram обнаженные фото, которыми, предположительно, намекнула на беременность. Снимки вызвали в сети большой ажиотаж.

 

Клэр Буше и Илон Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко не хочет виртуальный саммит ЕАЭС, ему нужен Путин в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика