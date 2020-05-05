Лукашенко не хочет виртуальный саммит ЕАЭС, ему нужен Путин в Минске













«Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность… Я знаю, что вы всегда прилетите к нам. Президент Казахстана также готов прилететь. Посмотрим, какова будет реакция президента России, поскольку у них, как мы видим в СМИ, в заявлении самого Путина, что ситуация не очень хорошая, но с 12-го числа, я уверен, они также будут ослаблять этот карантин», - сказал Лукашенко в ходе онлайновых переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном.





Он отметил, что обсуждал очный саммит с президентом Казахстана Токаевым в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.





«Я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана. Они сейчас консультируются с президентом России», - отметил Лукашенко.





Белорусский правитель уже с трудом скрывает, насколько нуждается в личной встрече с Путиным накануне старта президентской кампании в Беларуси. Похоже, его устроила бы даже просто картинка, на которой он с Путиным что-то обсуждает. Этот пейзаж белорусский агитпроп моментально продаст как готовность Кремля поддержать решение глубокоуважаемого Александра Григорьевича в очередной раз баллотироваться на должность президента.





«Если мы хотим серьезно обсудить вопрос, мы можем собраться здесь и обсудить его с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить. Пускай там будет одна-две камеры, наши личные операторы и фотографы, которые смогут запечатлеть это событие. Но мы бы встретились и поговорили здесь».





Ради личной встречи Лукашенко готов отложить саммит на пару недель.





«…если это невозможно [ред. – личное присутствие], я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие на несколько дней, пока ситуация не будет определенной и не успокоится», — предложил белорусский правитель.



