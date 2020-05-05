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Лукашенко не хочет виртуальный саммит ЕАЭС, ему нужен Путин в Минске

05.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко предлагает провести реальный саммит ЕАЭС в Минске 19 мая и убеждает лидеров-стран ЕАЭС в том, что готов организовать необходимые меры безопасности. По его словам, с онлайновых саммитов и переговоров «уже люди начинают смеяться».




«Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность… Я знаю, что вы всегда прилетите к нам. Президент Казахстана также готов прилететь. Посмотрим, какова будет реакция президента России, поскольку у них, как мы видим в СМИ, в заявлении самого Путина, что ситуация не очень хорошая, но с 12-го числа, я уверен, они также будут ослаблять этот карантин», - сказал Лукашенко в ходе онлайновых переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Он отметил, что обсуждал очный саммит с президентом Казахстана Токаевым в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

«Я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана. Они сейчас консультируются с президентом России», - отметил Лукашенко.

Белорусский правитель уже с трудом скрывает, насколько нуждается в личной встрече с Путиным накануне старта президентской кампании в Беларуси. Похоже, его устроила бы даже просто картинка, на которой он с Путиным что-то обсуждает. Этот пейзаж белорусский агитпроп моментально продаст как готовность Кремля поддержать решение глубокоуважаемого Александра Григорьевича в очередной раз баллотироваться на должность президента.

«Если мы хотим серьезно обсудить вопрос, мы можем собраться здесь и обсудить его с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить. Пускай там будет одна-две камеры, наши личные операторы и фотографы, которые смогут запечатлеть это событие. Но мы бы встретились и поговорили здесь».

Ради личной встречи Лукашенко готов отложить саммит на пару недель.

«…если это невозможно [ред. – личное присутствие], я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие на несколько дней, пока ситуация не будет определенной и не успокоится», — предложил белорусский правитель.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко предлагает провести реальный саммит ЕАЭС в Минске 19 мая и убеждает лидеров-стран ЕАЭС в том, что готов организовать необходимые меры безопасности. По его...
 
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