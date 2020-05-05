Дочь показала маму и всех удивила. Обе выглядят подростками, хотя разница между ними - 18 лет

Источник материала: Tut.by

Кеннеди Риан, 15-летняя девушка из штата Юта, зарегистрированная в TikTok под ником Ken.rian, публикует незамысловатые ролики, в которых подпевает популярным в Штатах трекам. Однако даже несмотря на простоту контента она сумела собрать более 52 тысяч подписчиков, и в этом есть большая заслуга ее мамы Челси Д’Амико, пишет DailyStar .





Долгое время подписчики Кеннеди не знали, как выглядит Челси Д’Амико, однако 19 апреля дочь опубликовала видео, в заголовке которого поздравила свою маму с днем рождения.





— С днем рождения, мамочка, я люблю тебя, — написала она.

В самом ролике перед камерой стояли две девушки, закрывающие лица, чтобы было непонятно, кто из них мать, а кто — дочь.

Когда героини видео опустили руки, понятнее не стало: девушки в кадре были похожи друг на друга, точно близняшки.





Глядя на маму с дочерью, очень трудно поверить, что они на самом деле не сестры, особенно с учетом того, что Челси Д’Амико на 18 лет старше Кеннеди — матери 33 года.

Посмотреть на обеих девушек и попытаться найти в них отличия вы можете прямо здесь.









Через несколько дней Кеннеди опубликовала еще одно совместное видео с мамой, и на нем разница между ними заметна еще меньше.