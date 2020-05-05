ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дочь показала маму и всех удивила. Обе выглядят подростками, хотя разница между ними - 18 лет

05.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кеннеди Риан, 15-летняя девушка из штата Юта, зарегистрированная в TikTok под ником Ken.rian, публикует незамысловатые ролики, в которых подпевает популярным в Штатах трекам. Однако даже несмотря на простоту контента она сумела собрать более 52 тысяч подписчиков, и в этом есть большая заслуга ее мамы Челси Д’Амико, пишет DailyStar.


Долгое время подписчики Кеннеди не знали, как выглядит Челси Д’Амико, однако 19 апреля дочь опубликовала видео, в заголовке которого поздравила свою маму с днем рождения.


— С днем рождения, мамочка, я люблю тебя, — написала она.

В самом ролике перед камерой стояли две девушки, закрывающие лица, чтобы было непонятно, кто из них мать, а кто — дочь.

Когда героини видео опустили руки, понятнее не стало: девушки в кадре были похожи друг на друга, точно близняшки.


Глядя на маму с дочерью, очень трудно поверить, что они на самом деле не сестры, особенно с учетом того, что Челси Д’Амико на 18 лет старше Кеннеди — матери 33 года.

Посмотреть на обеих девушек и попытаться найти в них отличия вы можете прямо здесь.



Через несколько дней Кеннеди опубликовала еще одно совместное видео с мамой, и на нем разница между ними заметна еще меньше.

@ken.rian

happy birthday mamma love you

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кеннеди Риан, 15-летняя девушка из штата Юта, зарегистрированная в TikTok под ником Ken. rian, публикует незамысловатые ролики, в которых подпевает популярным в Штатах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наше всё: в Беларуси подсчитали запасы картофеля, моркови, свеклы и капусты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика