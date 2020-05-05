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«Беларусь помнит. Помним каждого»: стартовала масштабная патриотическая эстафета

05.05.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларусь помнит. Помним каждого»: стартовала масштабная патриотическая эстафета

«Беларусь помнит»! За 75 мирных лет поблагодарят всех героев и «вспомнят каждого», кто не вернулся из боя. Такая цель масштабной патриотической эстафеты, которая стартовала по всей стране.

Сегодня к марафону присоединится и молодёжь. Накануне и в День Победы цветы от молодого поколения лягут к обелискам, памятникам, могилам неизвестных солдат во всех уголках страны. А в столице в числе первых акцию поддержали представители сферы культуры и искусства.

Отдать дань памяти воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, может каждый в любое время в своём городе или деревне, возложив цветы к местам воинской славы.

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«Беларусь помнит»! За 75 мирных лет поблагодарят всех героев и «вспомнят каждого», кто не вернулся из боя. Такая цель масштабной патриотической эстафеты, которая...
 
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