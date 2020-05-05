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«Беларусь помнит. Помним каждого»: стартовала масштабная патриотическая эстафета
Источник материала: ОНТ
«Беларусь помнит»! За 75 мирных лет поблагодарят всех героев и «вспомнят каждого», кто не вернулся из боя. Такая цель масштабной патриотической эстафеты, которая стартовала по всей стране.
Сегодня к марафону присоединится и молодёжь. Накануне и в День Победы цветы от молодого поколения лягут к обелискам, памятникам, могилам неизвестных солдат во всех уголках страны. А в столице в числе первых акцию поддержали представители сферы культуры и искусства.
Отдать дань памяти воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, может каждый в любое время в своём городе или деревне, возложив цветы к местам воинской славы.
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«Беларусь помнит»! За 75 мирных лет поблагодарят всех героев и «вспомнят каждого», кто не вернулся из боя. Такая цель масштабной патриотической эстафеты, которая...
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