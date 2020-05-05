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У Сергея Политевича разрыв крестообразной связки

05.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист выбыл на длительный срок

После травмы, полученной во время ответного матча полуфинала Кубка Беларуси, у защитника "Шахтера" Сергея Политевича диагностировано внутрисуставное повреждение коленного сустава, разрыв передней крестообразной связки.

Игроку предстоит оперативное лечение и длительная реабилитация, сообщает сайт "горняков".
 
 
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Футболист выбыл на длительный срок
 
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